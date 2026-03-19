Herido un hombre de unos 75 años tras volcar su tractor en una zona de difícil acceso en Antigüedad

(ICAL) Un varón de unos 75 años resultó herido hoy tras sufrir un accidente con el tractor que conducía en una finca del término municipal de Antigüedad (Palencia), en una zona de complicado acceso.

El Servicio de Emergencias 112 informó de que el suceso se produjo cuando el terreno cedió junto a un riachuelo, lo que provocó el vuelco del vehículo agrícola y dejó atrapado a su conductor. La sala de emergencias del Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió el aviso y activó de inmediato un amplio operativo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Palencia y personal sanitario de Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico. Además, el Centro Coordinador de Emergencias participó en la localización exacta del punto del accidente y en la coordinación de las labores de rescate.

Los bomberos lograron intervenir en el rescate del herido, que fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios antes de ser evacuado en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Palencia, donde quedó ingresado.