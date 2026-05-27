Gullón colabora con diversas asociaciones y muestra su compromiso con el colectivo celíaco

Gullón, empresa líder en el sector galletero, continúa reafirmando su compromiso con las personas con celiaquía a través del desarrollo de una amplia gama de productos sin gluten accesibles, asequibles y con todas las garantías de calidad y seguridad alimentaria, además de seguir colaborando con asociaciones que defienden los derechos de este colectivo.

De hecho, y tras décadas de experiencia en la categoría sin gluten, la galletera centenaria se ha consolidado como una de las principales compañías en ofrecer productos para las personas celíacas. Su apuesta por la innovación y la mejora continua le ha permitido desarrollar un catálogo cada vez más amplio y adaptado a las diferentes necesidades alimentarias de los consumidores.

Como parte de su compromiso con el colectivo celíaco, la compañía ha colaborado durante este mes de mayo de forma activa con numerosas asociaciones de toda España. La galletera también participa y apoya diferentes iniciativas orientadas a la sensibilización y divulgación sobre la celiaquía, como el Día Sin Gluten en el Cole, el Mediterranean Gluten Free Forum, las III Jornadas Andaluzas de Celiaquía, las Jornadas de Celiaquía de Cangas del Narcea y diversas acciones de colaboración, como Cobranding y sorteos con motivo del Mes del Celíaco.

Una de las acciones más recientes de la compañía en este ámbito ha sido el lanzamiento de su tienda online, una plataforma concebida para facilitar el acceso a productos adaptados a intolerancias alimenticias y a toda su gama ZERO Sin Azúcares. Este nuevo canal de venta incluye numerosas referencias aptas para celíacos y responde al objetivo de acercar de forma sencilla y cómoda sus productos a las personas que necesitan seguir una dieta sin gluten.

Reconocimiento al compromiso con la celiaquía

El compromiso de Gullón con las personas celíacas ha sido reconocido en numerosas ocasiones por entidades especializadas del sector. El pasado año, la compañía fue distinguida por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) con el premio a la Mejor Marca Certificada con la Marca Registrada Espiga Barrada (ELS), un reconocimiento que avala el cumplimiento de los estándares del Sistema de Licencia Europeo gestionado por la AOECS y FACE.

La Marca Espiga Barrada garantiza a los consumidores que los productos certificados están libres de gluten y cumplen estrictos controles de seguridad alimentaria. Este reconocimiento se suma a otros galardones obtenidos por la compañía, como los premios a Mejor Empresa de Alimentación Sin Gluten recibidos en 2016 y 2021, así como el reconocimiento al producto Sándwich Choco Sin Gluten como Mejor producto incluido en la Lista de Alimentos Sin Gluten de FACE en 2021.

Además, la compañía mantiene una firme apuesta por la formación especializada en materia de celiaquía y seguridad alimentaria. Por ello se forma al personal sobre celiaquía, gluten y buenas prácticas de fabricación, reforzando los protocolos internos y garantizando la máxima seguridad en sus procesos productivos.