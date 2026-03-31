El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta auxilia a dos montañeros enriscados en el pico Curavacas

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirige en la tarde del lunes 30 de marzo el rescate de dos montañeros ilesos que se hallan enriscados en una vía de escalada en el pico Curavacas, en Triollo (Palencia).

La operación comienza tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León de los propios montañeros, que explican que se hallan inmovilizados en la vía Diagonal en la cara este del pico Curavacas, en Triollo (Palencia). Añaden que no precisan de asistencia sanitaria, y que la niebla y el hielo no les permiten continuar con la actividad, por lo que se han asegurado con el equipo de escalada.

El gestor del 1-1-2 pone entonces en contacto a los montañeros con los técnicos con el Centro Coordinador de Emergencias, quienes ya se encargan de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. Al mismo tiempo, el 1-1-2 avisa del incidente a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de la Diputación de Palencia.

Ya en el pico Curavacas, el helicóptero de rescate consigue dejar en la zona del incidente a los rescatadores antes de dirigirse a Vidrieros, ya que las condiciones meteorológicas impiden ejecutar la operación por al aire. Ya en tierra, uno de los rescatadores realiza un descenso, con el empleo de 120 metros de cuerda, hasta conseguir reunirse con ambos montañeros, varones de unos 35 años. Tras comprobar su seguridad, inician un ascenso, en condiciones muy adversas, para reunirse con la rescatadora enfermera.

Una vez ya juntos los rescatadores y los montañeros, inician el descenso hacia Vidrieros por el Callejo Grande, descenso al que se une también en apoyo el operador de grúa del helicóptero de rescate. Pasada la medianoche, y tras un descenso muy complicado por las meteorología, el estado de la nieve y, en el tramo final, por la oscuridad, el equipo de rescate logra llegar a Vidrieros y dejar a buen resguardo a ambos deportistas, en un rescate que se prolonga finalmente más de siete horas.