El Grupo Popular lamenta la no concesión del 2% Cultural para la reforma de Villandrando

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia lamenta que el proyecto de remodelación del histórico edificio de Villandrando no haya obtenido la suficiente puntuación para ser subvencionado mediante el Programa 2% Cultural.

Tras la pregunta de los populares en la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana y después de que el Gobierno central publicara el listado provisional de las actuaciones subvencionadas, el PP ha confirmado que el equipo de Gobierno socialista no ha obtenido ninguno de los 80 millones de euros que se destinarán para la recuperación y puesta en valor de monumentos del Patrimonio Histórico de nuestro país.

Según denuncian los populares, esta situación compromete una de las grandes actuaciones recogidas en el plan de inversiones del Presupuesto de 2026, siendo además una de las propuestas del Grupo Popular durante la negociación de las cuentas municipales. Este proyecto ya fue una exigenciadel Grupo Popular para los presupuestos de 2024 y 2025, si bien el equipo de Gobierno optó por ignorarla.

La rehabilitación del edificio de Villandrando vino recogida en el documento presupuestario del presente ejercicio con una dotación económica de 3,3 millones de euros. Desde la entrada en vigor del Presupuesto, los populares han preguntado sin obtener respuestas sobre los posibles avances de la actuación. Sin embargo, “no se ha dado ni un solo paso” para recuperar y dotar de uso al histórico edificio ubicado en la calle Mayor, lo que pone de manifiesto la dejadez a la que el Partido Socialista lleva sumiendo a la ciudad durante su mandato. “No podemos permitirnos que el proyecto de Villandrando siga muerto”, lamenta el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Víctor Torres, quien exige al mismo tiempo “actuaciones inmediatas” para progresar en la rehabilitación del inmueble.

El Grupo Popular critica la falta de previsión del equipo de Gobierno para acometer la intervención. En todo momento, los socialistas han condicionado los avances en la rehabilitación del inmueble a la concesión de la subvención del 2% Cultural, lo que genera ahora incertidumbre

La de Villandrando no es la única actuación prevista para 2026 que, llegados a final de año, sigue sin ningún avance. Cabe recordar que, tras la negociación de las cuentas municipales, los populares obtuvieron el compromiso por parte del equipo de Gobierno de adecuar las riberas urbanas a las orillas del río Carrión, dotadas con un montante mínimo de 300.000 euros; o la intervención de los entornos del pabellón Diego Cosgaya, en el barrio del Campo de la Juventud.

A estas intervenciones hay que sumar otras que, a fecha de noviembre de 2026, continúan sin avanzar pese a estar recogidas en el plan de inversiones de este año. Algunos ejemplos son la rehabilitación de la Plaza Mayor, la urbanización de la calle Jardines o el parque cubierto en el barrio de San Juanillo.