El Grupo Popular instará al Partido Socialista a iniciar los trámites necesarios para revocar el acuerdo de disolución del Patronato

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia ha registrado una moción de cara al próximo pleno ordinario del mes de octubre para instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites administrativos correspondientes para revocar el acuerdo de disolución del Patronato Municipal de Deportes.

Los populares pretenden dejar sin efecto el acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria el 2 de noviembre de 2022, cuando el Pleno, a propuesta del Partido Socialista, acordó disolver el PMD como organismo autónomo e integrar su estructura en el Consistorio. En dicho acuerdo, se fijó como fecha límite para su disolución el 31 de diciembre de 2023, una fecha que posteriormente tuvo que ser prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2024 como consecuencia de los escasos avances en el proceso.

Casi cuatro años después de la adopción del acuerdo inicial, la integración del Patronato continúa prácticamente paralizada. El equipo de Gobierno socialista, pese a ser el impulsor de la medida, ha reconocido en multitud de ocasiones que el proceso es complejo y que no hay una fecha establecida para materializarlo.

Desde el Grupo Municipal Popular se considera un procedimiento innecesario, dado que la integración del Patronato en la estructura del Ayuntamiento no garantiza ni un mejor funcionamiento ni una mejor prestación del servicio. Durante todo este tiempo, el PMD ha continuado desarrollando sus funciones como organismo autónomo, promoviendo la práctica deportiva y la educación física en la ciudad conforme al régimen jurídico bajo el que lleva trabajando desde su constitución en 1981.

El proceso de disolución que persigue el Partido Socialista continúa paralizado pese a que han transcurrido casi dos años de la fecha límite de la prórroga, lo que deja entrever que el acuerdo no va a ejecutarse en el presente mandato. “El tiempo nos ha dado la razón. Llevamos años advirtiendo que la integración del Patronato en el Ayuntamiento no solo no va a mejorar nada, sino que conlleva consigo unos esfuerzos administrativos que podrían destinarse en cuestiones que sí tengan incidencia en una mejor prestación de los servicios que reciben los palentinos”, explica el portavoz de los populares en el Consistorio y candidato popular a la Alcaldía, Víctor Torres. “Rectificar es de sabios”, añade.

Esta situación pone de manifiesto que el Patronato debe seguir trabajando conforme al régimen jurídico bajo el que lleva funcionando desde su constitución, desempeñando las funciones recogidas en sus Estatutos como un organismo autónomo de carácter administrativo con personalidad jurídica.

Desde el Grupo Popular esperan contar con el apoyo suficiente por parte del resto de grupos para dejar atrás un acuerdo “sin recorrido y sin beneficios reales para la ciudad”. “Lo importante es que el servicio se preste en condiciones óptimas. En eso se deberían destinar los esfuerzos del equipo de Gobierno y no en experimentos con los organismos locales”, concluye el portavoz del PP.