La gran fiesta de la innovación social de FUNDOS se celebra en Palencia el jueves 16 de abril

FUNDOS y la Diputación de Palencia han presentado la celebración de la Gala de los VII Premios FUNDOS a la Innovación Social en Castilla y León que tendrá lugar el próximo jueves 16 de abril a las 19:30 horas en el Teatro Ortega de Palencia.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén señaló que “desde la Diputación de Palencia colaboramos con esta iniciativa impulsada por FUNDOS, que año tras año pone en valor proyectos capaces de transformar la sociedad desde la innovación. Propuestas que generan un impacto real, sostenible y positivo en la vida de las personas, contribuyendo al desarrollo social y territorial de Castilla y León, así como al progreso de nuestra provincia’’.

Por parte de FUNDOS, su director general, José María Viejo, explicó los tres proyectos ganadores de esta edición e invitó a todos los palentinos y palentinas a acudir a la gran fiesta de la innovación social que contará con la actuación del grupo TamTamGo! y estará presentada por el periodista Goyo González. Además, aseguró que será ‘una gran noche, una gran fiesta en la que vamos a hacer que brillen los innovadores que son los protagonistas’.

Las entidades ganadoras de esta VII edición de los Premios FUNDOS han sido; la Diputación de Segovia por el “Programa Vecin+s Puerta con Puerta: Redes de Solidaridad”, la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA por “Tejer no tiene edad en Castilla y León” y el Archivo General de Simancas. Todas ellas recogerán su premio en la gala del próximo jueves a la que se podrá acceder hasta completar aforo.