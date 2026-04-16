Garcés presenta en Palencia su proyecto para reforzar el campus, el impacto social de la investigación y la captación de alumnado

La candidata al rectorado de la Universidad de Valladolid Pilar Garcés García visita este jueves Palencia dentro del recorrido por los cuatro campus de UVa. Garcés ha llegado acompañada de gran parte de su equipo, entre ellos María Tejedor Mardomingo, la profesora designada para liderar el Vicerrectorado del Campus de Palencia en caso de que la candidatura resulte elegida.

"Palencia tiene una seña de identidad muy clara: la unión de sus cuatro centros es su mayor fortaleza, y eso hay que construirlo con inversión real y proyectos concretos", ha afirmado Garcés, que encabeza la candidatura Contigo, mejor UVa.

La visita a La Yutera completa el periplo de la candidatura por el conjunto de campus periféricos y refuerza el compromiso de Garcés con el modelo UVa4, que defiende que los cuatro campus —Palencia, Segovia, Soria y Valladolid— forman un único proyecto universitario. La candidatura sostiene que Palencia merece un campus cohesionado, funcional y conectado con su territorio dedicado a las personas (desde la educación y la enfermería) y el territorio (ingeniería agraria y comercio).

Alumnado y captación

Una estrategia específica de captación de alumnado para asegurar el futuro del Campus de Palencia. La candidata se compromete a lanzar una campaña publicitaria integral sobre las titulaciones del campus y diseñará una estrategia de captación orientada específicamente a atraer estudiantes de

otras comunidades autónomas, con atención especial al alumnado procedente de Formación Profesional, una vía infrautilizada por la universidad, pero con gran potencial en el perfil productivo de la provincia. A esta línea se suma el diseño de un programa de acogida para estudiantes, profesorado e investigadores, y la elaboración de acciones coordinadas de comunicación digital que superen la dispersión actual entre centros.

En materia de movilidad y vida universitaria, el programa contempla la revisión de la línea regular de autobuses entre Palencia y Valladolid para facilitar los desplazamientos en horarios de alta demanda, el impulso a la movilidad sostenible dentro del campus y la elaboración de un programa estable de ocio y actividades culturales que enriquezcan la experiencia universitaria palentina.

Impacto social, transferencia y presencia en el territorio

Pilar Garcés considera prioritario reforzar la presencia del campus en la capital palentina y en la provincia, acercando la actividad académica e investigadora a la ciudadanía y consolidando el respaldo social e institucional a la Universidad. Para ello, se impulsarán acciones de divulgación científica en espacios culturales, educativos y sociales, y proyectos de transferencia orientados a las demandas reales de entidades públicas y empresas del entorno.

Infraestructuras

La candidatura se compromete a impulsar espacios para la docencia y la investigación acordes con las nuevas titulaciones y las necesidades actuales del campus. La apuesta va ligada al desarrollo de un hub temático de Agroalimentación, que aúne proyectos de ámbito educativo, social y comercial desde la perspectiva de la responsabilidad social universitaria.

El programa también prevé la mejora de la conectividad del campus, el mapeo de espacios versátiles para docencia e investigación, y el diseño de zonas habitables interiores y exteriores que fomenten la convivencia universitaria.

Asimismo, el proyecto impulsa la cohesión entre el alumnado de los distintos campus, fomentando actividades conjuntas que refuercen una vida universitaria compartida, dinámica y transversal.

Estabilización de las plantillas

Uno de los compromisos explícitos del programa es agilizar las sustituciones de profesorado, convocar plazas orientadas a áreas prioritarias como la simulación o la docencia digital, y adaptar las bolsas de trabajo a las necesidades reales del campus soriano. En paralelo, se prevé reforzar los servicios del PTGAS —personal técnico, de gestión y administración— en áreas consideradas infradotadas.

Garcés ha acudido a Palencia acompañada por una nutrida representación de su candidatura, junto María Tejedor Mardomingo, máxima responsable del Campus de Palencia en el caso de ganar las elecciones el próximo 28 de abril, junto a José María Marbán Prieto, Mª Carmen Garrido Hornos, Óscar Angulo Torra, María Molinos Senante, María Aránzazu Moretón Toquero, Iván Rincón Borrego, Bartolomé Rubia Abi, Víctor Temprano García Luis Javier Miguel González y Lourdes Gómez del Valle.