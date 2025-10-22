Galletas Gullón renueva el diseño de su gama ZERO para reivindicar el placer de cuidarse sin renunciar al sabor

Aguilar de Campoo, 22 de octubre de 2025. Galletas Gullón, empresa líder en el sector galletero, ha rediseñado una de sus gamas más importante, la de ZERO sin azúcares, con el objetivo de reivindicar un producto que garantiza el máximo sabor y amplía las opciones para todos los gustos, sin renunciar en ningún momento al placer de comerse una galleta.

El rediseño de la gama responde al compromiso de la compañía por seguir innovando y adaptarse a las necesidades de sus consumidores. El nuevo packaging mantiene la continuidad visual con el diseño actual, apostando por una estética más simple, clara y reconocible, con mayor protagonismo para la marca y el producto. Los cambios incluyen una reorganización de los elementos gráficos reforzando la visibilidad del sello ZERO como símbolo de sabor y confianza.

La gama ZERO es una de las más amplia del mercado, con más de 25 referencias entre las que se incluyen María ZERO, Digestive ZERO, Choco Tablet ZERO, Mini Chip Choco ZERO o Choco Ring Leche ZERO. Esta categoría de productos cuenta con la certificación europea V-Label que garantiza que todos los ingredientes provienen de origen vegetal.

“Queremos reivindicar que cuidarse no implica renunciar al placer. Con el nuevo diseño de ZERO, reforzamos nuestro compromiso con ofrecer productos sabrosos y para todos los públicos. Somos pioneros en la elaboración de galletas sin azúcar y seguimos innovando para responder a las nuevas demandas del mercado”, destaca José Luis Jiménez, director de Marketing de Galletas Gullón.

Galletas Gullón cuenta ya con una experiencia de más de 30 años en el campo de las galletas sin azúcares, siendo pionera además de la primera galleta integral del mercado español en 1979 y elaborada con aceites vegetales en 1986.

De hecho, gracias a su firme apuesta por la innovación, Galletas Gullón se mantiene como líder del sector galletero, con un 35% de cuota, del segmento sin azúcar con un 60%, y del de galletas ecológicas y BIO con un 32%.

Este relanzamiento de ZERO se suma al reciente impulso innovador de la compañía con nuevas incorporaciones en su portafolio, como la ampliación de la gama ChocoBom con cuatro productos inéditos: los ChocoBom Hoops, los ChocoBom Cacao Chips Sin Gluten y las ChocoBom Mini Cookies, elaboradas con ingredientes de alta calidad como el aceite de girasol alto oleico.