Galletas Gullón participa en la iniciativa “Los libros, a las fábricas” para fomentar la lectura entre la plantilla

Galletas Gullón, empresa líder en el sector galletero, ha participado en la iniciativa Los libros, a las fábricas, un proyecto organizado por la Fundación Manuel Fernández, “Lito”-Anastasio de Gracia, y que está cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Deporte dentro del plan de fomento de la lectura, contando, además, con la colaboración de las editoriales Nórdica y Astiberri y de UGT-FICA.

Galletas Gullón puso en marcha este proyecto hace algunas semanas repartiendo de manera gratuita el libro Viajes de Álvaro Ortiz entre el personal de la planta Gullón, y La conquista de los polos: Nansen, Amundsen y el Fram, de Jesús Marchamalo en las instalaciones de VIDA.

Posteriormente la galletera organizó sendos encuentros con los autores, a modo de clubes de lectura, en los que se pudo conversar con los creadores, compartir impresiones y conocer de primera mano las historias y procesos que hay detrás de cada obra.

El periodista Jesús Marchamalo, narró durante su intervención en las instalaciones de VIDA, las aventuras extremas de los exploradores Nansen y Amundsen, entre otros, durante sus expediciones al Polo Norte y al Polo Sur. También explicó la gran obra de ingeniería naval que fue la creación barco Fram, que actualmente se puede ver en un museo en Noruega. Todo ello apoyado en antiguas fotografías; además de las ilustraciones y los mapas del libro realizados por Agustín Comotto.

Por su parte el autor de cómic, Álvaro Ortiz, explicó en una de las salas de formación de Gullón el proceso de creación de Viajes; en el que ha recogido los dibujos hechos del natural, directamente a tinta en una libreta, de manera rápida y espontánea durante varios de sus viajes. Además, Ortiz dibujó a cada uno de los participantes, a modo de firma, en sus libros.

Los libros, a las fábricas tiene como objetivo revertir los altos índices de absentismo lector que padece nuestro país, donde aproximadamente un 40% de la población asegura no leer nunca; y forma del compromiso de Galletas Gullón por la cultura y por el bienestar y el desarrollo de sus empleados. De hecho, la galletera apoya de manera habitual las iniciativas que enriquecen la vida cultural de Aguilar de Campoo y sus alrededores, como el Galleta Rock Fest, Aescena, el Aguilar Film Festival, el GeoFest, el Encuentro de Danzas Urbanas o ARCA.