Galletas Gullón y Fundación Personas renuevan un año más su colaboración a favor de la inclusión y la igualdad

Galletas Gullón, en su compromiso por contribuir positivamente con su entorno, ha renovado un año más la colaboración que lleva a cabo desde hace más de 15 años con Fundación Personas, organización sin ánimo de lucro referente en la región y dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias.

Gracias a este acuerdo, la galletera de Aguilar de Campoo podrá seguir colaborando y desarrollando proyectos conjuntos que permitan generar un impacto social positivo, en especial los relacionados con la inclusión sociolaboral. Además, esta alianza permitirá impulsar el desarrollo económico y social en zonas con riesgo de despoblación, como la Montaña Palentina y el norte de Castilla y León, siendo de hecho uno de los principales compromisos de Galletas Gullón.

Según David Casañ, director corporativo de Galletas Gullón, “la colaboración con la Fundación Personas es una de las más antiguas y especiales para nosotros. Reconocemos la importante labor que, desde hace más de seis décadas, llevan a cabo en nuestra tierra, por lo que queremos seguir trabajando con ellos muchos años más”.

Por su parte, Daniel Clavero director general de Fundación Personas, agradeció “el apoyo decidido que nos presta desde hace tanto tiempo Galletas Gullón, un respaldo fundamental para nuestro día a día, ya que las empresas pueden ayudarnos mucho en generar oportunidades de empleo para las personas con discapacidad intelectual”.

La Marcha ADECAS, clave en esta colaboración

Una de las iniciativas más importantes en la colaboración entre Galletas Gullón y la Fundación Personas es el apoyo a la Marcha ADECAS, un recorrido solidario por la localidad palentina de Guardo con el objetivo de visibilizar la importancia de la inclusión y la igualdad de las personas con discapacidad.

Al igual que en los últimos años, la compañía galletera colabora encargándose del avituallamiento en algunos puntos de la marcha solidaria. En la última edición, que es ya la número 44, se alcanzó la cifra récord de 850 participantes.

El apoyo a este tipo de iniciativas es un ejemplo del compromiso de Galletas Gullón para impulsar el bienestar social y generar empleo bajo patrones de igualdad y diversidad en colaboración con actores sociales, administraciones locales, provinciales y regionales.

Fundación Personas es una entidad de referencia en Castilla y León con una base social de 3000 familias y dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual. Creada en 2008 por cinco asociaciones históricas de la región (ADECAS Guardo, ASPANIS Palencia, APADEFIM Segovia, ASPRONA Valladolid y ASPROSUB Zamora), su propósito es acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, facilitando los apoyos individualizados necesarios, que les permitan desarrollar su proyecto de vida de forma plena y satisfactoria, con una vocación de transformación social. Cuenta con más de 2000 profesionales y atienden diariamente a 2300 personas con discapacidad en 140 localidades y 100 centros operativos Castilla y León.

Comprometida con la inclusión sociolaboral, la fundación gestiona centros especiales de empleo que generan oportunidades de trabajo estables, promoviendo una sociedad más justa, solidaria e igualitaria.