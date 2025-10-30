Galletas Gullón apoya a la aguilarense Nerea Hidalgo, campeona de España prebenjamín de tenis de mesa

Aguilar de Campoo, 30 de octubre de 2025. Galletas Gullón, como parte de su compromiso por generar hábitos saludables y fomentar la práctica del deporte, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Club Deportivo Básico Tenis de Mesa Torrelavega (ETM Torrelavega), Gracias a esta alianza, la compañía con sede en Aguilar de Campoo apoyará las actividades deportivas y formativas del club cántabro, referente nacional en la promoción del tenis de mesa entre niños y jóvenes.

Entre las deportistas que integran el ETM Torrelavega destaca la joven promesa Nerea Hidalgo Pereira, natural de Aguilar de Campoo, quien ha visitado las instalaciones de Galletas Gullón. Nerea hizo historia recientemente al proclamarse campeona de España individual en categoría prebenjamín en el Campeonato Nacional celebrado en La Nucía (Alicante). Con tan solo ocho años, se ha convertido en una de las mayores esperanzas del tenis de mesa español, compitiendo también en categorías superiores y habiendo debutado ya con el primer equipo del club en la División de Honor Nacional absoluta.

“Para Galletas Gullón es un orgullo apoyar a entidades que promueven el deporte como herramienta educativa, integradora y de futuro. El mejor ejemplo es nuestra paisana Nerea, que nos demuestra cómo el talento, unido al esfuerzo, puede llevarnos muy lejos”, ha señalado Javier Urbón, director de Relaciones Institucionales de Galletas Gullón.

Por su parte, desde el ETM Torrelavega, su presidente José Gómez, ha destacado que “el apoyo de empresas como Galletas Gullón es fundamental para seguir creciendo y ofreciendo oportunidades de formación y competición a nuestros jugadores. Este acuerdo supone un paso muy importante para el club y para nuestros proyectos deportivos”.

Este acuerdo se enmarca en la apuesta de Galletas Gullón por fomentar un estilo de vida saludable y activo. Un compromiso del que se benefician más de 2.000 personas, en su mayoría jóvenes, gracias a los acuerdos que la compañía aguilarense mantiene con agrupaciones deportivas de atletismo, fútbol, escalada, pádel o ciclismo, entre otros.