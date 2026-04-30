El VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León ofrece un recorrido por los fondos fotográficos de los Archivos de Ávila, Soria y Palencia

Desde el pasado 15 de abril se celebra en Palencia el VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, organizado por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia, con la colaboración de diferentes centros culturales dependientes de la Junta, además de la colaboración de Unicaja Banco, la Fundación Díaz-Caneja y asociaciones vinculadas al mundo de la fotografía como PallantiaPhoto.

En esta edición, los archivos provinciales toman especial protagonismo a través de un recorrido por sus fondos fotográficos, en concreto por los de Ávila, Soria y Palencia. Hace años, fruto de una campaña de los nueve Archivos Históricos Provinciales de Castilla y León para recoger fondos fotográficos, se propició el aumento de dichos archivos, como el fondo de Foto Estudio Mimosa, los de fotógrafos aficionados como Ángel Guerras, Rufino García, Jesús Fernández de Andrés, Gonzalo Veredas o Fernando Tóme u otros de coleccionistas o fondos familiares como, la familia Pedrosa Pérez Dávila, Julio Jiménez, las colecciones de «Orgullo y Pasión» o «La Gloria de Don Ramiro», entre otros.

En Castilla y León los Archivos de Ávila, Soria y Palencia han sido pioneros en la custodia de los fondos fotográficos en los archivos históricos, conservando el rico y abundante patrimonio fotográfico que atesora la Comunidad. Más allá del valor técnico de sus colecciones, los archivos ofrecen un testimonio documental imprescindible para comprender la evolución de la vida de las ciudades y provincias desde finales del siglo XIX hasta los albores del siglo XXI.

Archivo de Ávila

La Biblioteca Pública de Palencia alberga la exposición de los fondos fotográficos de los Archivos Históricos Provinciales de Ávila y Soria. El Festival Internacional de Fotografía ha elegido fotografías de fondos públicos de Gobierno Civil de Ávila y de la Delegación o Provincial del Ministerio de Información y Turismo de Ávila de los años 40 y 50 de los que se desconoce el autor o autores de estas fotografías.

Respecto a los fondos privados, los fotógrafos elegidos que representan una amplia variedad de estilos han sido Matías Barajas Ruano, Ángel Guerras Garrido, Rufino García Muñoz, y Pedro Canalejo Hernández. Junto a estas, otras fotografías de fondos privados y colecciones seleccionados de las que desconocen autor o autores como las correspondientes al fondo de la Familia de Rufino González Díaz procedente de Madrigal de la Altas Torres, las de la familia Veredas, las de Julio Jiménez (Ávila 1934-2022), las de la colección Taurina de Ramón Navas Huete, gran aficionado a los toros y presidente de la Peña Taurina Abulense.

Por último, se recoge una fotografía sobre cartón de un grupo de profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria de la calle Vallespín de Ávila de la Sociedad Española de Photo-Art y Postal American Exprés (Alcalá Madrid) donada por Fausto Blázquez.

Archivo de Soria

El depósito de la familia Carrascosa constituyó el hito fundacional para la creación del fondo fotográfico del Archivo Histórico Provincial de Soria. A los aproximadamente 2.000 originales iniciales se han sumado, con el paso de las décadas, constantes donaciones y la colaboración desinteresada de numerosos particulares.

Una cifra resume por sí sola el éxito de esta labor: en la actualidad, cuenta con más de 60.000 imágenes fotográficas ya inventariadas y digitalizadas, además de un volumen considerable pendiente aún de proceso técnico. Este fondo integra tanto documentos originales como reproducciones obtenidas mediante donaciones o préstamos para su copia, consolidando así una memoria visual compartida de extraordinario valor histórico.

El archivo de Soria fue uno de los pioneros, junto a los de Ávila y Palencia, en la custodia de los fondos fotográficos en los archivos históricos, conservando el patrimonio fotográfico tan rico y abundante en la comunidad.

Para esta edición de FIFCYL, se ha realizado una selección especial de obras: imágenes en las que la alegría se convierte en protagonista. Son fotografías que recogen sonrisas, encuentros, juegos, bailes, celebraciones y momentos de felicidad compartida. En ellas late no solo el valor documental de la imagen, sino también la emoción y la espontaneidad de sus protagonistas.

La exposición de los Archivos de Ávila y Soria, ubicada en la Biblioteca Pública de Palencia (c/ Eduardo Dato, 4) se puede visitar de lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h, los sábados de 9:00 a 15:00 h., permaneciendo cerrada los domingos y festivos.

Archivo de Palencia

La exposición del Archivo Histórico de Palencia presenta una colección de imágenes que muestran la alegría de vivir y que revelan el sentimiento personal y su exteriorización de cada una de las felicidades de los retratados. La sensación subjetiva se transparenta y permite reconocernos en cada uno de los sentimientos percibidos en un instante, queriendo alcanzar esa dicha o manteniendo esa sensación, o recordando ese momento en que se fue como ellos.

No se puede decir de qué se compone la felicidad para cada persona, pero sí que se puede reconocer que hay un ingrediente que asoma cuando el bienestar se manifiesta: la naturalidad con que se expresa. Este es el ingrediente principal que asoma en esta selección de fotografías del Archivo Histórico Provincial de Palencia, una colección de fotografías, tanto de fotógrafos profesionales como de particulares, que evocan la alegría de vivir cuando la felicidad invade y la naturalidad con que se expresa.

La exposición se puede visitar en el Archivo Histórico de Palencia (c/ Niños del Coro, 4) de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y 19:00 a 21:00 h. Sábados, domingos y festivos, de 12:00 a 14:00 h. y 19:00 a 21:00 h.

VI Festival en Palencia

Desde el 15 de abril y hasta el 24 de mayo, el VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León incluye 23 actividades en la ciudad, con 17 exposiciones que reúnen la obra de 24 artistas nacionales e internacionales, y que se muestran en espacios expositivos de interior y exterior, como son el Museo de Palencia, la Biblioteca Pública, la Fundación Díaz-Caneja, la Sala de exposiciones Unicaja, el Archivo Histórico Provincial, el Museo del Agua o el Teatro Principal, además de una muestra en enclaves exteriores de la ciudad de Palencia, como son la Plaza de la Inmaculada, la Plaza Mayor, el Paseo del Salón y San Pablo.

Las exposiciones se pueden visitar de forma libre o, a través de las visitas guiadas en colaboración con PallantiaPhoto. Programa completo y toda la información en www.fifcyl.com