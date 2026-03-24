La Feria de Raza Churra muestra el valor del ovino churro y su impacto del territorio

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra (ANCHE) ha presentado esta mañana la 39ª edición de la Feria Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra, que se celebrará los próximos 11 y 12 de abril en el Mercado Comarcal de Ganado de Allende el Río (Palencia). Esta nueva edición se consolida como una cita clave para el sector ovino, con un enfoque especial en la huella de carbono, el impacto territorial de la ganadería extensiva y los servicios que el ovino presta a la sociedad y al medio rural.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta de la Diputación de Palencia, Mª Ángeles Armisén, así como del subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago; el jefe del Servicio Territorial de Agricultura de la Junta de Castilla y León, José Félix de la Cruz; y la concejala de Impulso Económico del Ayuntamiento de Palencia, Judith Castro, además del nuevo presidente de ANCHE, Luis Martín, quien afronta esta edición como su primera Feria Churra al frente de la asociación.

Martín ha querido poner sobre la mesa la situación actual del sector “Cada año vemos cómo se pierden explotaciones y cómo muchos ganaderos se jubilan sin relevo. Falta mano de obra, falta apoyo y, sobre todo, falta reconocimiento. Pero también es un sector con futuro y la oveja churra tiene un valor enorme que debemos seguir defendiendo entre todos”.

En este sentido, Martín ha recordado que el trabajo de los ganaderos va mucho más allá de la producción de alimentos “Las ovejas autóctonas en pastoreo hacen un trabajo fundamental para el territorio. Prevenimos incendios, cuidamos los montes, mantenemos el paisaje y aumentamos la biodiversidad. Somos ganaderos, pero también gestores del medio ambiente, y ese trabajo merece ser reconocido”.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la innovación para garantizar el futuro de las explotaciones “Trabajar con una raza autóctona no está reñido con avanzar. Desde ANCHE apostamos desde hace años por la mejora genética, la inseminación, la identificación electrónica y por nuevas tecnologías como drones, GPS o vallados virtuales. Cada dato que recogemos nos ayuda a mejorar la siguiente generación de animales”.

Una feria para mirar al futuro del ovino

La Feria Churra vuelve a posicionarse como un punto de encuentro imprescindible para ganaderos, técnicos, investigadores, empresas e instituciones, así como para el público general interesado en conocer más de cerca el sector ovino y el valor de la raza churra.

Durante los dos días de feria se abordarán cuestiones clave para el futuro del sector, con ponencias y debates centrados en la sostenibilidad y el papel del ovino en el territorio. Entre las citas destacadas del programa se encuentran la charla “Huella de carbono y ovino: qué va a exigir Europa y cómo prepararse desde la granja”, así como el debate “Cuando la ganadería ahorra dinero público”, donde se analizarán los servicios ecosistémicos que prestan los rebaños en pastoreo, como la prevención de incendios o el mantenimiento del paisaje. Este año, además, la Feria Churra celebrará el hermanamiento con la Raza Rasa Aragonesa, contando con la participación de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Rasa Aragonesa (ANGRA), que se suma al programa con su experiencia y trayectoria.

Como es tradición, la feria acogerá también los concursos morfológicos de la raza churra, donde se podrán ver los mejores ejemplares de distintas explotaciones pertenecientes a ANCHE, así como la entrega de reconocimientos a ganaderos por su trabajo en mejora genética, calidad de leche y producción de lechazos.

Gastronomía, ocio y actividades para todos los públicos

La Feria Churra combina cada año la vertiente técnica con una programación abierta al público general. En esta edición tendrá especial protagonismo la gastronomía con el evento “Sabores que vuelven: redescubriendo los lácteos olvidados de la raza churra”, una demostración y degustación gratuita de otros productos elaborados con leche de oveja churra, en colaboración con Quesos Campos Góticos.

La Campa Churra volverá a convertirse en un espacio de encuentro y ocio con conciertos, sesiones de DJ, zona bar, campeonato de basket 3x3 y propuestas gastronómicas como la caldereta popular de lechazo de CyL o el bocadillo “Paquito”, que propone nuevas formas de consumir carne de lechazo.

Todo ello en un ambiente pensado para acercar el mundo rural al público urbano y poner en valor el trabajo que los ganaderos desarrollan durante todo el año en sus explotaciones.

Apoyo institucional al sector

Durante la presentación, la presidenta de la Diputación de Palencia, Mª Ángeles Armisén, ha destacado que “El apoyo de la Diputación de Palencia en la Feria Churra es una muestra clara de nuestro compromiso con el medio rural y con quienes lo sostienen cada día. Apoyar esta feria no es solo respaldar un evento, sino contribuir a dinamizar el territorio, preservar nuestro paisaje y fortalecer un modelo de desarrollo sostenible, tanto en lo económico como en lo cultural. La raza Churra forma parte de nuestra identidad, de nuestras raíces, y gracias al trabajo conjunto de instituciones, ganaderos y profesionales del sector, sigue viva y proyectándose hacia el futuro. Hoy no solo hablamos de tradición, sino también de oportunidades: de empleo, de innovación y de relevo generacional”.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha señalado que “la Feria Churra es mucho más que un encuentro ganadero “Es un espacio donde tradición e innovación dialogan, donde el conocimiento se comparte y donde el sector ovino proyecta su futuro. Esta raza, tan ligada a nuestro territorio, representa sostenibilidad, cultura y economía rural. El apoyo a ANCHE y a las razas autóctonas es esencial para garantizar la viabilidad de las explotaciones y el relevo generacional. Un año más, Palencia será el epicentro del debate sobre el futuro del ovino y el papel de la ganadería en nuestros pueblos”.

El jefe del Servicio Territorial de Agricultura de la Junta de Castilla y León, José Félix de la Cruz, ha subrayado que “Desde la Junta de Castilla y León siempre queremos estar al lado de los ganaderos. Sabemos bien el esfuerzo que hay detrás de cada explotación y valoramos mucho el trabajo que hacéis para sacar adelante productos de tanta calidad. El lechazo churro es un ejemplo perfecto de ello: un producto de excelente calidad que forma parte de nuestra identidad y del prestigio de la gastronomía de Castilla y León”.

Mientras que la concejala de Impulso Económico del Ayuntamiento de Palencia, Judith Castro, ha valorado el excelente trabajo que hacen nuestros ganaderos para ofrecer al consumidor un lechazo de máxima calidad. En este sentido, ha destacado que dentro del variado programa de actividades del que se podrá disfrutar tanto dentro y como fuera del propio mercado ganadero, las Asociaciones de Hostelería, en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia a través de la Agencia de Desarrollo Local, pondrán de nuevo en marcha, entre los días 10 y 12 de abril, una nueva edición del evento gastronómico “Pintaca” con media docena de participantes, a expensas de que cierre la inscripción que aún siga abierta. Durante estos tres días, los palentinos y visitantes podrán disfrutar de una cuidada selección de pinchos, tapas y cazuelitas elaboradas con productos exclusivos de la Raza Churra, como su inconfundible queso, leche y carne. Un evento pensado para realzar el potencial culinario local, donde cada plato promete sorprender y conquistar los paladares más exigentes”.

Patrocinadores

La 39ª edición de la Feria Churra cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Junta de Castilla y León; Diputación de Palencia; Ayuntamiento de Palencia; Alimentos de Palencia; IGP Lechazo de Castilla y León; MSD Animal Health; Quesos Campos Góticos; TUERO Medio Ambiente; Proyecto Arraigo; Grupo Tecnipec; AGROPAL; UAGCyL; Restaurante DCANDELA; La Puerta Industrial; Colegio de Veterinarios de Palencia y ADARSA, entidades que hacen posible la celebración de este evento de referencia para el sector ovino.

Asimismo, la Feria suma la colaboración de Interovic; Palencia Baloncesto; ANGRA; ITACYL; NEIKER, LILCYL y Fundación Global Nature, cuya participación contribuye a enriquecer el programa técnico y divulgativo de esta edición.