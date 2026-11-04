La I Feria ‘Estudia, trabaja y vive en el Cerrato Palentino’ reúne en Baltanás a más de 300 estudiantes y 15 empresas del territorio

El Auditorio-Centro de Congresos La Baranda de Baltanás ha acogido hoy la I Feria de Empleo Rural, Vivienda y Oportunidades del Cerrato Palentino, organizada por ADRI Cerrato Palentino bajo el lema ‘Estudia, trabaja y vive en el Cerrato Palentino’. La jornada ha reunido a más de 300 estudiantes, 15 empresas y representantes de las administraciones públicas para acercar las necesidades de contratación del tejido empresarial a quienes se preparan para incorporarse al mercado laboral y dar a conocer los recursos que pueden facilitar un proyecto de vida en los municipios de la comarca. María José de la Fuente Fombellida, presidenta del ADRI Cerrato Palentino, vicepresidenta de la DIputación Provincial y alcaldesa de Baltanás, ha agradecido la colaboración de las empresas, de la Dirección de Educación y de la Diputación de Palencia, así como la presencia de los estudiantes que han participado en esta primera edición. “La colaboración de las empresas y de las instituciones ha permitido acercar a los alumnos las posibilidades que ofrece nuestra comarca. Quiero agradecer su implicación y también la presencia de los estudiantes, porque conocer las empresas, escuchar qué profesionales necesita y conversar con quienes trabajan aquí puede ayudarles a tomar decisiones sobre su futuro”. La participación de los centros educativos ha permitido poner en contacto a los alumnos con empresas que desarrollan su actividad en el territorio y que necesitan incorporar distintos perfiles profesionales. Han asistido estudiantes de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, con representación del Máster en Comercio Exterior; del Centro de Formación Don Bosco de Villamuriel de Cerrato; de los centros integrados de Formación Profesional Viñalta y Camino de la Miranda, y de los institutos Jorge Manrique y Virgen de la Calle, de Palencia. A lo largo del encuentro, los participantes han podido conocer la actividad de Cerealto, Lupa, CMP Industrias Metálicas, Cascajares, Prosol, System Lunch, Morelba, Mujer Rural, Xperiencia y Grupo Inmapa. Su presencia ha acercado a los estudiantes la diversidad de actividades económicas del territorio y ha facilitado el intercambio de información sobre las capacidades y la preparación que requieren las empresas. Un encuentro que ha contado también con la participación de la Diputación de Palencia, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León —ECYL— y la Delegación del Gobierno. La presencia de empresas, centros formativos y organismos públicos, es decir, “ha permitido reunir en un mismo espacio a quienes generan empleo, a quienes forman a los futuros profesionales y a las administraciones que disponen de recursos para acompañar su incorporación laboral”, añade De la Fuente Fombellida. El gerente de ADRI Cerrato Palentino, Miguel Portillo, ha explicado el propósito de esta primera edición. “Queremos que esta feria sea también un espacio de conexión entre la formación y las necesidades reales de las empresas. Es importante que nuestros jóvenes conozcan qué oportunidades profesionales existen en su territorio, qué perfiles están demandando las empresas y qué formación necesitan para poder acceder a esos puestos de trabajo”. Ese contacto ha sido uno de los objetivos centrales de la convocatoria, que ha buscado mejorar el conocimiento que los jóvenes tienen de su entorno profesional más próximo. Las empresas han dispuesto de un espacio para presentar sus proyectos, explicar sus necesidades actuales y futuras de personal y conversar con quienes están completando su formación, mientras que los centros educativos han podido acercarse a las demandas del tejido productivo. “Muchas veces hablamos de la falta de oportunidades en el medio rural, pero también tenemos que ser capaces de hacer visibles las oportunidades que ya existen”, ha señalado Portillo, quien ha resumido el mensaje de la jornada al afirmar que “conocer las oportunidades es el primer paso para poder aprovecharlas”. Por ello, la presencia de estudiantes de Formación Profesional y de enseñanzas universitarias ha permitido acercar esta cuestión a alumnos con distintos itinerarios formativos ya que el encuentro ha planteado tanto las posibilidades de incorporación a empresas existentes como el desarrollo de iniciativas propias, a través de experiencias de personas que han elegido el medio rural para llevar adelante su actividad.

Formación y empleo

La relación entre la preparación académica y el acceso al trabajo ha ocupado una parte destacada del encuentro, que ha abordado las competencias que necesitan los jóvenes para desarrollar su trayectoria profesional en el Cerrato. La programación ha incluido la intervención de Alberto Guerra, ‘Quiero trabajar en el Cerrato ¿qué competencias necesito?’, junto con un espacio dedicado a experiencias de emprendimiento joven en el medio rural. Vivienda Junto al empleo y la formación, la feria ha abordado el acceso a la vivienda como una condición necesaria para que las personas interesadas en trabajar en la comarca puedan establecerse en ella. María José de la Fuente Fombellida ha destacado la importancia de tratar ambas cuestiones de manera conjunta. “Quien encuentra una oportunidad de trabajo en el Cerrato necesita también una vivienda donde establecerse y desarrollar su proyecto de vida. Por eso hemos querido reunir ambas cuestiones en esta feria, para que las posibilidades laborales vayan acompañadas de información y recursos que ayuden a quienes desean quedarse o venir a vivir a nuestros pueblos”.

El bloque ‘Vivir en el Cerrato’ ha reunido información sobre las posibilidades de rehabilitar y poner en uso inmuebles cerrados o infrautilizados, así como sobre los recursos dirigidos a propietarios, particulares y ayuntamientos. La sesión ha permitido relacionar las necesidades de quienes buscan una vivienda con las herramientas de las administraciones para facilitar su acceso y favorecer la recuperación de inmuebles disponibles en los municipios. En este espacio han participado Eladio Ruiz de Navamuel, coordinador de Servicios Técnicos de la Diputación de Palencia; Hugo Manzano Mucientes, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, y Luis Alfonso Olmedo, director del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Sus intervenciones han acercado las líneas de actuación de las distintas administraciones para facilitar el acceso a la vivienda en los municipios rurales. “En nuestros pueblos tenemos viviendas que pueden volver a tener vida, pero muchas veces los propietarios o las personas interesadas en acceder a ellas no conocen todas las ayudas y recursos que existen”, ha explicado Miguel Portillo. La participación de las tres administraciones ha permitido reunir esa información y relacionarla con las necesidades de quienes quieren residir en el Cerrato.

ADRI CERRATO PALENTINO

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral del Cerrato Palentino (ADRI Cerrato Palentino) es una entidad sin ánimo de lucro constituida el 20 de octubre de 2000. Su objeto es promover el desarrollo económico, social y cultural de la comarca, potenciando sus recursos y valores endógenos. La organización integra a ayuntamientos, instituciones, asociaciones, empresas, cooperativas, organizaciones profesionales agrarias y otros agentes socioeconómicos.Como Grupo de Acción Local, ha gestionado los programas PRODERCAL 2000-2006 y LEADERCAL 2007-2013. Posteriormente ha ejecutado el programa LEADER 2014-2020, que ha finalizado en los años 2022 y 2023. Actualmente gestiona el LEADER 2023-2027, cuya convocatoria de ayudas ya está en marcha. Para llevar a cabo estas actuaciones, ADRI cuenta con un equipo técnico especializado. La asociación aplica la estrategia bottom-up, basada en la participación de abajo a arriba, que permite diseñar una estrategia común y tomar decisiones que reflejan las necesidades y prioridades de la población y de los agentes socioeconómicos del territorio.