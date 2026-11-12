La XI Feria de Empleo y Emprendimiento de Palencia reunirá el 17 de noviembre a empresas y personas que buscan una oportunidad laboral

La Cámara de Comercio de Palencia celebrará el próximo 17 de noviembre la XI Feria de Empleo y Emprendimiento, una jornada que convertirá el Centro Cultural Antigua Cárcel (Lécrac) en un punto de encuentro entre empresas, jóvenes inscritos en Garantía Juvenil y personas desempleadas que buscan nuevas oportunidades profesionales.

La feria se desarrollará de 9:00 a 17:00 horas, con una programación que combina actividades de orientación laboral, talleres prácticos, encuentros empresariales y propuestas para mejorar las competencias y herramientas de búsqueda de empleo. El acto de inauguración tendrá lugar a las 10:30 horas.

Entre las actividades programadas destacan las propuestas relacionadas con la inteligencia artificial y su aplicación al empleo, como el escape room "Enfréntate a la IA, ¿superarás la entrevista?", el taller "Potencia tu candidatura con IA" o "Modo creador", centrado en la resolución de retos profesionales mediante herramientas de inteligencia artificial.

Los asistentes también podrán mejorar su presentación profesional a través de iniciativas como "Tu foto de CV te está esperando", el taller de marca personal, las sesiones de asesoramiento individual One to One y el "Muro del talento". La programación incluye además "Play your cards", una experiencia participativa conducida por el Mago Rebor que abordará la búsqueda de empleo desde la preparación, la actitud y las oportunidades.

La jornada contará igualmente con actividades dirigidas al tejido empresarial. Las empresas participantes podrán mantener contacto directo con personas demandantes de empleo, presentar sus ofertas, realizar intermediaciones laborales y conocer las medidas de fomento y ayudas a la contratación juvenil. Entre las propuestas figuran sesiones de asesoramiento para mejorar los procesos de selección y encuentros con empresas locales para compartir experiencias sobre gestión del talento y crecimiento empresarial.

La feria está dirigida tanto a jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil como a personas desempleadas que no cumplen estos requisitos, que también podrán asistir y participar en las actividades abiertas a este colectivo. La participación de las empresas es gratuita.

La Cámara de Comercio anima a las personas interesadas a consultar el programa completo y formalizar su inscripción a través de la página web:

https://cocipa.es/feria-empleo-2026/

La XI Feria de Empleo y Emprendimiento está organizada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, en el marco del Programa Talento Joven, incluido en el Programa FSE+ de Empleo Juvenil 2021-2027, con la participación del ECYL y la cofinanciación del Ayuntamiento de Palencia.