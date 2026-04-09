FAVPA retomará la recogida de firmas contra las pantallas acústicas y a favor del soterramiento

Nuevos pasos para mostrar el rechazo de la sociedad palentina a la instalación de las pantallas acústicas y solicitando que se ejecute el soterramiento. Como les contó Onda Cero Palencia, Ayer la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia mantenía un encuentro para abordar nuevas actuaciones.

Como nos confirma la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Antonio, Cristina Martín. Entre esas nuevas actuaciones está la de iniciar una nueva recogida de firmas en algún evento, aún por determinar, de gran afluencia de público.

Otro punto que se acordó es mantener un encuentro con la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, para conocer el apoyo de la institución provincial a sus reivindicaciones.