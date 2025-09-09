Eduardo Santiago Calleja toma posesión de su cargo como subdelegado del Gobierno en Palencia

Eduardo Santiago ha tomado hoy posesión de su cargo como nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia en un acto presidido por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

En su intervención, el delegado del Gobierno quiso poner en valor la trascendencia de la jornada: “Hoy no celebramos solo un nombramiento, celebramos una promesa de servicio”. Sen recordó que la ceremonia tuvo que posponerse como consecuencia de los graves incendios que en agosto afectaron a Castilla y León y también a la provincia de Palencia. En aquellos días, subrayó, “nuestro nuevo subdelegado, aún sin poder jurar el cargo, se puso a trabajar desde el primer minuto, integrándose en el CECOPI provincial y asumiendo ya responsabilidades de facto”.

El delegado transmitió, en nombre del Gobierno de España, “nuestras más sinceras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos por estos incendios, nuestro ánimo a quienes resultaron heridos y nuestro apoyo a todos los que lo perdieron todo o casi todo”. Sen quiso reconocer la labor de todos los equipos que trabajaron en la emergencia: “la respuesta fue ejemplar” y aseguró que “el Estado estará también a la altura en la recuperación, como lo ha estado desde el primer incendio ocurrido en nuestra comunidad”.

En cuanto al perfil del nuevo responsable en la provincia, Sen destacó que Santiago “es un servidor público joven, preparado, tenaz y humilde. Conoce la administración, conoce el territorio y, sobre todo, conoce a las personas.

Por su parte, el nuevo subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, abrió su intervención con un emocionado recuerdo a las víctimas y damnificados por los incendios. Reconoció que esta tragedia marcó sus primeros días en el cargo: “Días complejos, de enorme intensidad, en los que tuve que aprender deprisa lo que significa estar al frente de la representación del Gobierno de España en la provincia. Pero también fueron días en los que comprobé la entrega de las instituciones, los equipos de emergencia y los voluntarios, que estuvieron a la altura en cada momento”.

Santiago expresó su gratitud y su sentido de responsabilidad por el cargo: “Representar al Gobierno de España en la provincia que me vio nacer es un honor inmenso. Mi objetivo es que, para las próximas generaciones, quedarse o volver a Palencia no sea una excepción, sino una opción real”.

Además, reivindicó el papel de lo público como motor de igualdad y oportunidades: “Lo público es la mejor herramienta que tenemos para transformar vidas. Mi forma de trabajar al frente de esta Subdelegación será abrir puertas, cooperar lealmente y poner siempre por delante el interés general”.

Durante su discurso, el nuevo subdelegado también recordó sus raíces en el barrio de San Juanillo y cómo su trayectoria personal y profesional ha estado siempre vinculada al servicio público. Dijo sentirse preparado para asumir este reto: “Pertenezco a una generación que, aunque ha vivido crisis y dificultades, está muy preparada. No vengo a disculparme por mi juventud, sino a reivindicar que es tiempo de nuevas miradas y nuevas energías para construir el futuro de nuestra tierra”.

El acto ha servido también para subrayar el papel de la Subdelegación del Gobierno como institución de referencia para la ciudadanía palentina, un espacio que debe ser “una casa de puertas abiertas, útil, cercana y comprometida con la igualdad de oportunidades en toda la provincia”.