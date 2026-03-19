Dueñas acoge este sábado una nueva edición del “Palencia Trail Series"

Este sábado, 21 de marzo, comienza en Dueñas el “Palencia Trail Series”, coordinado por el Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia.

Esta primera prueba es la “Sendero Trail Botijosport”, organizada por el Club BotijoSport con la colaboración del Ayuntamiento de Dueñas, que contará con dos distancias: 10 km y 270 metros de desnivel positivo para quienes quieran iniciarse en el Trail; y la prueba principal, de 17,5 km y 800 metros de desnivel positivo. Esta última prueba es la puntuable para el Circuito Provincial.

Se trata de un trazado exigente, con subidas duras y bajadas técnicas que pondrán a prueba la resistencia y habilidad de los participantes, que pasará dos veces por el cerro del castillo, un punto emblemático desde el que poder disfrutar de unas magníficas vistas del entorno.

Todos los participantes están citados en la Plaza Mayor de Dueñas entre las 15:15h y las 16:15h para la recogida de dorsales. Posteriormente, desde esta misma plaza, a las 16:30h tendrá lugar la salida de la prueba larga, mientras que los participantes en la prueba corta saldrán a las 16:40h.

Durante la prueba, todos los participantes contarán con avituallamientos sólidos y líquidos, uno en el caso de la ruta corta y dos en la ruta larga, además del avituallamiento en meta.

A la conclusión de las carreras, se celebrará la entrega de premios, conforme al Reglamento de la prueba, el cual, se redactado de acuerdo con el Reglamento del Circuito Palencia Trail Series, que establece las siguientes categorías: Senior, Máster 35, Máster 40, Master 45 y Máster 50.

Como se ha dicho, la de Dueñas será la primera prueba de un circuito que exige para optar a sus clasificaciones generales participar en al menos tres de las seis pruebas. En el caso de que algún atleta participe en más pruebas, se le contabilizarán todos sus resultados hasta un máximo de cinco.

Con esta prueba se da inicio a más de una quincena de pruebas -entre todos los Circuitos coordinados por el Servicio de Deportes de la institución Provincial- que pretenden dar a conocer nuestra provincia gracias al deporte y la actividad física.