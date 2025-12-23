Dos investigados por incendiar un vehículo en Villarramiel

La Guardia Civil de Palencia, dentro del marco de la operación APOLAN, ha investigado a dos varones de 19 y 20 años, ambos de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito de daños a un vehículo en la localidad de Villarramiel. Esta operación se inició en octubre del 2024, cuando un vehículo fue calcinado en la citada localidad. Por este motivo, la Guardia Civil comenzó una investigación que llevó a los agentes a la identificación de los posibles autores de los hechos, siendo estas dos personas residentes de una localidad asturiana. Las diligencias instruidas, así como los investigados, han quedado a disposición del Juzgado correspondiente.