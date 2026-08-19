Dos detenidos por robos, hurtos y receptación en explotaciones agrícolas de la provincia de Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha detenido, en el marco de la operación “ENGINEVEN”, a una persona como supuesta autora de un total de quince delitos de robo y hurto en explotaciones agrícolas en las localidades de Palenzuela, Magaz de Pisuerga, Soto de Cerrato, Torquemada y Villamediana, y a otra como supuesta autora de un delito de receptación de dichos objetos para su posterior venta en un centro de reciclaje de la localidad de Palencia. La investigación se inició el 3 de agosto de 2026, cuando se denunció la sustracción de un radiador del motor de riego de una explotación agrícola. A partir de ese momento se detectaron robos y hurtos con similares características, por lo que se realizaron las gestiones oportunas con los vestigios obtenidos en las inspecciones oculares realizadas y con los datos participados por la inestimable colaboración de personas del sector agrícola. El valor de los 15 radiadores sustraídos y las 3 baterías de los generadores eléctricos, asciende a unos 40.000 Euros.

Los radiadores fueron troceados en diversas partes para impedir la localización de estos y dificultar la labor policial si bien fueron identificados como los radiadores sustraídos, días anteriores. Fruto de las intensas investigaciones realizadas en la operación, tras detectar varios radiadores y baterías de las posiblemente sustraídas, en un centro de reciclaje de la localidad de Palencia, se logró identificar y localizar al autor de los hechos. Para el esclarecimiento de estos ilícitos penales, en este como en otros casos, ha resultado de vital importancia la colaboración ciudadana, por parte de personas del ámbito agrícola y ganadero, sectores que resultan especialmente vulnerables y que son objeto de especial atención por parte de la Guardia Civil con los equipos ROCA.