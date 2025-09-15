Provincia

La Diputación responde a las necesidades de los ayuntamientos y flexibiliza los plazos y la gestión de los Planes Provinciales

Estas modificaciones responden al compromiso de escuchar las necesidades de los municipios y dotar de mayor agilidad a la gestión de los Planes Provinciales, una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial en nuestra provincia.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
El pleno extraordinario de la Diputación de Palencia ha aprobado hoy, por unanimidad de todos los grupos políticos, la modificación de la convocatoria de los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para 2026.

La medida, que responde a las demandas de los ayuntamientos de la provincia, introduce dos cambios principales:

· Ampliación de plazos: el periodo de presentación de solicitudes se amplía hasta el 15 de octubre de 2025, facilitando que los ayuntamientos que ya hubieran presentado sus propuestas puedan modificarlas conforme a las nuevas bases.

· Flexibilidad en la ejecución de anualidades: agilidad en la gestión. Los municipios podrán acumular en 2026 la cuantía correspondiente tanto a la anualidad de 2026 como a la de 2027, lo que permitirá abordar inversiones de mayor envergadura en un plazo más corto.

Con esta aprobación, la Diputación de Palencia refuerza su apoyo a los ayuntamientos y entidades locales, facilitando que los recursos provinciales se gestionen de manera más eficaz y en beneficio directo de los municipios de la provincia.

Recordar que la cuantía de los Planes provinciales para 2026 crecerá un 14,40% respecto a la última convocatoria (1.334.754 euros más), hasta alcanzar los 10.603.240 euros en 2026 (sin contar las bajas de los planes anteriores).

