La Diputación responde a las necesidades de los ayuntamientos y flexibiliza los plazos y la gestión de los Planes Provinciales

El pleno extraordinario de la Diputación de Palencia ha aprobado hoy, por unanimidad de todos los grupos políticos, la modificación de la convocatoria de los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para 2026.

La medida, que responde a las demandas de los ayuntamientos de la provincia, introduce dos cambios principales:

· Ampliación de plazos: el periodo de presentación de solicitudes se amplía hasta el 15 de octubre de 2025, facilitando que los ayuntamientos que ya hubieran presentado sus propuestas puedan modificarlas conforme a las nuevas bases.

· Flexibilidad en la ejecución de anualidades: agilidad en la gestión. Los municipios podrán acumular en 2026 la cuantía correspondiente tanto a la anualidad de 2026 como a la de 2027, lo que permitirá abordar inversiones de mayor envergadura en un plazo más corto.

Estas modificaciones responden al compromiso de escuchar las necesidades de los municipios y dotar de mayor agilidad a la gestión de los Planes Provinciales, una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial en nuestra provincia.

Con esta aprobación, la Diputación de Palencia refuerza su apoyo a los ayuntamientos y entidades locales, facilitando que los recursos provinciales se gestionen de manera más eficaz y en beneficio directo de los municipios de la provincia.

Recordar que la cuantía de los Planes provinciales para 2026 crecerá un 14,40% respecto a la última convocatoria (1.334.754 euros más), hasta alcanzar los 10.603.240 euros en 2026 (sin contar las bajas de los planes anteriores).