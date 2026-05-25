La Diputación palentina se une al Colegio de Farmacéuticos de Palencia para que el programa “Unidosis” de adherencia terapéutica en el medio rural llegue a 316 usuarios

La Junta de Gobierno de la Diputación, que pre-sidió la vicepresidenta, Mª José de la Fuente, aprobaba esta mañana en el apartado de Servicios Sociales la renovación del convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, por medio del cual la Diputación aporta un total de 96.000 euros para con-tribuir en el coste que supone el desarrollo del “Programa UNIDOSIS”.

El convenio cuenta con un incremento de 12.000 euros sobre el de 2025, lo que supone un 14,29% más, con el objeto de contribuir en la mejora de este servicio, que supone una gran demanda. Actualmente son 316 usuarios en activo y 26 en lista de espera y 45 farmacias del medio rural palentino las que se han adherido al programa, de las cuales 39 participan de forma activa en la preparación personalizada de la medicación.

Asimismo, gracias a la colaboración entre las farmacias y los profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS) de la Diputación, se han evaluado más de 342 pacientes de 94 municipios de la provincia. El seguimiento de los mismos durante el tiempo que permanezcan en el proyecto, se desarrolla conforme a la Comisión de Seguimiento .

PROGRAMA DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA mediante Sistema Personalizado de Do-sificación de medicamentos (SPD), gestionado por la entidad a través de las 45 oficinas de farmacia y botiquines de la provincia adherido, para controlar la medicación y así, mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población rural de Palencia. No en vano los datos de la Organización Mundial de la Salud, reflejan que, uno de cada dos pacientes ma-yores de 65 años no toma correctamente su medicación; esta falta de adherencia es un problema prevalente, con consecuencias clínicas y económicas muy significativas, espe-cialmente en los pacientes con enfermedades crónicas.

El “Programa UNIDOSIS” tiene como objetivo facilitar el consumo racional y uso adecuado de medicamentos por usuarios a los que se les haya detectado problemas de cumplimiento de su tratamiento farmacológico tras una evaluación previa.

El SPD, es un dispositivo, similar a un blíster de comprimidos, en el cual el farmacéutico reacondiciona y distribuye toda la medicación sólida que toma el paciente de acuerdo con la posología prescrita.

Recordar que la Diputación palentina puso en marcha en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos (en el que están integrados todos los licenciados o graduados en Farmacia que ejerzan la actividad profesional en la provincia de Palencia) este sistema para usuarios dependientes de la provincia en 2021.

Los destinatarios de este sistema son los residentes con carácter permanente en locali-dades del medio rural; los pacientes crónicos y polimedicados mediante informe de salud; los usuarios del Servicio de Salud de Castilla y León y otras mutuas; los residentes en su domicilio y por tanto, no institucionalizados; los usuarios de servicio de ayuda a domicilio o Teleasistencia o incluidos en el programa de Promoción de la Autonomía Personas o perceptores de la prestación económica de cuidados en el entorno; y aque-llos que declaren no pertenecer a otros proyectos de Sistema Personalizado de Dosifi-cación. Además, tendrán preferencia de inclusión en el proyecto las personas con en-fermedad mental crónica; los pacientes incumplidores de pautas de mediación; y las personas dependientes, con falta de figuras de apoyo o cuidador frágil donde no esté garantizada la correcta toma de medicación.

Las OFICINAS DE FARMACIA ADHERIDAS a la iniciativa deben estar abiertas en muni-cipios de la provincia; firmar el compromiso de adhesión al sistema; utilizar el material proporcionado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos; y el número máximo de personas atendidas simultáneamente por farmacia deberá ser quince.

El convenio financia tanto la prestación del SPD a través de las oficinas de farmacia de la provincia como las actuaciones de promoción y difusión del proyecto.