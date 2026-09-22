La Diputación palentina impulsa con los municipios la oferta de suelo para vivienda en la provincia

El BOP hacía pública recientemente una nueva la convocatoria pública de la Diputación, que tiene como fin contribuir en la puesta en marcha de actuaciones de urbanización y dotaciones urbanísticas vinculadas a la construcción de vivienda pública en la provincia de Palencia, con un importe total de 1.656.886,73 €.

Esta iniciativa responde a la creciente demanda habitacional en el medio rural y al desafío técnico y financiero que supone para los municipios dotar a los terrenos de los servicios urbanos necesarios, por lo que la Diputación en su labor de garante de los mismos, va a cooperar con los municipios palentinos, a través de esta convocatoria, en los gastos de urbanización vinculados a dicha vivienda. Una actuación incluida en las medidas de

adaptación y mitigación frente al Reto Demográfico del Plan de Acción de la Agenda Rural de Palencia (ARP), concretamente en la Medida Estratégica 28: «Promoción y rehabilitación de viviendas de titularidad pública».

Las acciones subvencionables deberán referirse a la ejecución de los gastos de urbanización y/o dotaciones urbanísticas vinculados a promociones de vivienda pública ejecutadas por los propios municipios o a través de convenios con otros entes públicos o administraciones públicas.

DOS LÍNEAS DE INVERSIÓN Y PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA. Se ha establecido de la siguiente manera:

- Línea 1: Destinada a municipios que cuenten con Instrumentos de planeamiento General aprobados definitivamente y en vigor (Planes Generales de Ordenación Urbana y/o Normas Urbanísticas Municipales), que sean titulares del correspondiente patrimonio municipal del suelo y que dispongan de instrumento de gestión urbanística aprobado al menos inicialmente.

- Línea 2: Orientada a municipios con o sin Instrumentos de Planeamiento General, en que promuevan proyectos de vivienda pública, en función de las solicitudes presentadas.

De la asignación total, 656.886,73 euros corresponden en exclusiva a la Línea 1, al proceder de reintegros del Programa de Cooperación Económica para la Gestión de los Patrimonios Municipales del Suelo (ejercicio 2022). Por ley, estos fondos procedentes del Patrimonio Provincial del Suelo quedan afectados para financiar fines propios del suelo público municipal.

Por su parte, el millón de euros restante del presupuesto (no afectado) financiará los proyectos de la Línea 2 y servirá de cobertura complementaria para aquellas solicitudes de la Línea 1 que, reuniendo todos los requisitos, no hayan obtenido crédito en el primer tramo por agotamiento de la partida.

Las actuaciones subvencionables podrán incluir obras ejecutadas desde el 1 de enero de 2026 y gastos de instrumentos de gestión tramitados desde el 1 de enero de 2024.

CUANTÍAS Y PLAZOS. La cuantía de la subvención no superará el 25% del presupuesto de inversión aceptado, con un límite de 150.000 euros por municipio. Para facilitar la liquidez de los ayuntamientos, se abonará un anticipo del 100% de la ayuda concedida

Como compromiso vinculado a la ayuda, los ayuntamientos beneficiarios deberán iniciar las obras de edificación de las viviendas públicas en un plazo máximo de 5 años desde la notificación de la resolución.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de dos meses, desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (16 de septiembre de 2026)

COMPLEMENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA. Esta línea de ayudas a la urbanización viene a complementar el resto de políticas de impulso habitacional que la Diputación de Palencia mantiene activas en la provincia, como el programa HabitaLO Rural, que, dotado con más de 3 millones de euros desde 2024, intenta, desde un análisis inicial dar res-puesta a las necesidades detectadas, como la falta de viviendas disponibles, sobre todo alquiler, con el apoyo a la compra, rehabilitación o reforma, tanto a jóvenes, trabajadores, nuevos pobladores, personas vulnerables, etc.

Así como a través del Plan de Actuación Integrado (PAI) “Palencia “Territorio Personas” para la zona Norte, con una inversión de 10 millones de euros, en colaboración con fon-dos europeos FEDER y los Ayuntamientos de Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Barruelo de Santullán y Herrera de Pisuerga