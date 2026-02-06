La Diputación de Palencia refuerza su apuesta por el alquiler rural con ayudas para sufragar seguros de alquiler y gestión inmobiliaria de viviendas privadas

La Diputación de Palencia mantiene abierto el plazo de solicitud de la convocatoria de subvenciones destinadas a particulares para financiar los gastos de seguros de alquiler y servicios de intermediación inmobiliaria de viviendas de titularidad privada destinadas al alquiler residencial, una línea que busca dar seguridad a los propietarios y facilitar que más inmuebles salgan al mercado en los municipios del medio rural dotada con 5.000 euros.

Esta ayuda se integra en el programa HabitaLO RURAL, orientado a incrementar y mejorar el parque de vivienda de la provincia para atraer población y fijar habitantes en los pueblos.

El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 1 de diciembre de 2026.

Podrán beneficiarse personas físicas o jurídicas propietarias o copropietarias de viviendas situadas en municipios de menos de 20.000 habitantes que tengan suscrito un contrato de arrendamiento como residencia habitual y permanente, formalizado conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Serán subvencionables:

· El coste del seguro de alquiler que incluya garantía de pago de rentas y/o daños en la vivienda.

· Los gastos derivados de la gestión del alquiler a través de una inmobiliaria.

Se admitirán los gastos efectivamente abonados entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2026. La convocatoria cuenta con una dotación de 5.000 euros y financiará hasta el 70 % del gasto justificado, con un máximo de 700 euros por inmueble. Las ayudas se concederán por orden de presentación de solicitudes completas hasta agotar el crédito disponible.

Un conjunto de ayudas para ampliar la oferta de vivienda. Esta línea complementa otras convocatorias ya publicadas por la Diputación dentro de su estrategia de vivienda. En concreto, permanece abierto hasta el 30 de junio el plazo de ayudas a particulares e instituciones sin ánimo de lucro para la rehabilitación y mejora de viviendas destinadas al alquiler, dotadas con 100.000 euros, y hasta el 17 de febrero las subvenciones dirigidas a ayuntamientos y entidades locales menores para rehabilitación, adquisición de viviendas y compra de solares para promoción de vivienda pública, con 500.000 euros.

En conjunto, la Institución Provincial moviliza 605.000 euros para facilitar la recuperación de inmuebles, incrementar la oferta de alquiler residencial y poner viviendas a disposición de quienes deseen establecerse en el medio rural palentino.

Con estas medidas, la Diputación reafirma su compromiso con el acceso a la vivienda como herramienta clave para luchar contra la despoblación y favorecer nuevas oportunidades de vida en los pueblos de la provincia.

La información completa y la tramitación de solicitudes están disponibles en la sede electrónica y en la página web de la Diputación de Palencia, en el apartado de Ayudas y Subvenciones.