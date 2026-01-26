La Diputación de Palencia presenta su programación cultural en la Red de Bibliotecas que ofrecerá 60 actividades en 22 localidades

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén junto a la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, han presentado esta mañana en rueda de prensa la programación de la Diputación de Palencia en la red de Bibliotecas de la provincia dirigido a todos los públicos; infantil, juvenil y adulto.

La Diputación de Palencia, a través del Servicio de Cultura, ha organizado en colabora-ción con las 22 bibliotecas municipales integradas en la Red Provincial de Bibliotecas, un total de 60 actividades culturales y de animación a la lectura para comenzar este 2026 que incluyen Cuentacuentos, narración oral, talleres de escritura y de animación a la lectura, música y representación de títeres entre otros. La programación llegará a una población aproximada de 45.000 habitantes, comenzará el martes 3 de febrero y se extenderá hasta el 27 de marzo.

Siguiendo las necesidades y peticiones de los municipios participantes, se ha diseñado un completo calendario de actividades con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los espacios bibliotecarios y fomentar el hábito lector entre vecinos de todas las edades.

Una parte fundamental del programa se centra en el público infantil, implicando a diferentes centros escolares para que los más pequeños se desplacen a la biblioteca de su localidad. Esta iniciativa busca crear hábitos lectores desde edades tempranas, poner en valor los espacios de aprendizaje cercanos y favorecer una relación positiva y natural con los libros y las bibliotecas. Todo ello se desarrolla a través de propuestas lúdicas y didácticas, presentadas por compañías artísticas con proyectos especialmente atractivos para este público.

Para el público adulto y juvenil, el programa pone en valor los clubes de lectura ya existentes en algunas localidades, complementándolos con talleres de animación a la lectura impartidos por José María Lebrero Vecino, en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. A partir de su experiencia en los medios de comunicación y como escritor, Lebrero invita a descubrir y extender la magia de la lectura, animando —como él mismo señala— a “eliminar la idea del libro como castigo y devolverle su dimensión estética, emocional y vital”.

Asimismo, Isabel Benito propone talleres de escritura dirigidos a personas adultas interesadas en despertar su mirada literaria y explorar sus capacidades creativas, independientemente de su trayectoria como lectores. Paralelamente, desarrolla la actividad “Lecturas compartidas”, orientada al público infantil y familiar, con el fin de acercar la lectura de una manera divertida y participativa al ámbito doméstico.

Una mención especial merece Daniel Blanco, escritor, periodista y conferenciante, con más de cuarenta premios nacionales de relato, novela y teatro, y considerado uno de los autores más prometedores del panorama literario actual. En las localidades de

Aguilar de Campoo, Santibáñez de la Peña y Astudillo, ofrecerá el coloquio “Ellas y los libros”, un recorrido por la historia del libro en relación con las lectoras, abordando cuestiones como qué leían las mujeres, de qué forma lo hacían o si debían esconderse para leer.

Por último, la compañía Ideotur presenta el proyecto innovador “Pepe, Investigador de arte”, una gymkana cultural en la que los niños se familiarizan con la búsqueda de información en los libros y aprenden sobre historia y arte. Gracias a la colaboración de los centros escolares de Dueñas, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato, se desarrollarán diversas sesiones dirigidas a distintos cursos de Educación Primaria, ampliando así el alcance de la actividad.

Este conjunto de acciones refuerza el papel de las bibliotecas como espacios vivos de aprendizaje, encuentro y cultura, promoviendo la lectura como una experiencia accesible, creativa y compartida.

El programa cuenta con la participación de un amplio y diverso elenco de profesionales y compañías del ámbito cultural, combinando talento local y nacional, lo que permite enriquecer la oferta y favorecer el intercambio de experiencias y propuestas creativas.

En el apartado de artistas y compañías locales participan Ana Rueda Eventos, Garrapete, Jaque Mate, José María Pérez Nieto, Kolumelah, Pablo Quijano, Pez Luna Teatro y Vera Aguado, que aportan un profundo conocimiento del territorio y propuestas adaptadas a la realidad y necesidades de los municipios.

Por su parte, el programa se completa con la presencia de reconocidos creadores y compañías de ámbito nacional, entre los que se encuentran Arte, Fusión y Títeres, Angie Cuentacuentos, Daniel Blanco, Hilando Títeres, Ideotur, Isabel Benito, José María Lebrero Vecino, Manuel Ferrero, Margarito y Cía. y Zolopotroko, referentes en animación a la lectura, narración oral, teatro, títeres y mediación cultural.

RESTO DE PROGRAMACIÓN.

· Ana Rueda Eventos “Soñando con peces”

Espectáculo participativo de títeres. Los niños crearán los personajes que luego desarrollarán la trama, la cual, les ayudara a entender diferentes emociones y valores sociales. Nadarin un pez muy feliz.

· Angie Cuentacuentos “La maleta de Anacleta”

¿Qué sucedió realmente con los tres cerditos y el lobo? ¿Fue Caperucita tan inocente como parecía? ¿Dónde se esconden todas las princesas? La inspectora Anacleta con sus ayudantes (el público) irán descubriendo los misterios y verdades ocultas del mundo de los cuentos.

· Arte, fusión y títeres “El Quijote cabalga de nuevo”

Espectáculo de títeres que readapta episodios de El Quijote acompañado de nuevos personajes.

· Daniel Blanco “Ellas y los libros”

Conferencia sobre la relación de las mujeres con los libros. Un recorrido a lo largo de la historia que nos va resolviendo distintas preguntas. ¿Cómo y cuándo se les permitió acercarse a los libros? ¿Qué leían y de qué forma? ¿Se les permitía elegir sus lecturas?

· Garrapete “Menudos clásicos”

Un extravagante músico y su incorregible ayudante acuden a ofrecer un concierto que transcurre entre las enseñanzas del primero y la bendita locura del segundo. Canciones, humor y un viaje a través de las características de la música para hacer aprender, disfrutar y acercarse a la música.

· Hilando títeres “Cleo y el mar”

Cleo siempre está enfada, por todo y nada, y en sus vacaciones en la playa encuentra en una caracola el consuelo de tener su propio mar donde nadie la molestará. Representación que aborda la gestión de emociones y la imaginación a partir del juego.

· Ideotur “Pepe, investigador de arte”

Pepe es un ratón de biblioteca, pero no un ratón cualquiera, él es un gran investigador y además de los más listos. Junto a él los niños tendrán que resolver un misterio a través de acertijos y pruebas. Aprender a buscar en la biblioteca y a trabajar en equipo.

· Isabel Benito “Los cuentos que nos trajo el viento” y “Saloncito literario”

Los cuentos que nos trajo el viento, lecturas compartidas en familia. Saloncito literario, es un encuentro literario que promueve la escritura y acerca la lectura de forma lúdica para los adultos.

· Jaque Mate “Una historia en la maleta”

Un cuentacuentos llega con su maleta mágica... pero los personajes se escapan del relato. Los niños ayudan a recomponer la historia en un cuento participativo, con narración en vivo, atrezzo y humor

· José María Lebrero Vecino “Leo, luego existo”

Experiencia cultural que activa el encuentro entre las personas y la lectura. Una propuesta viva que invita a detenerse, a escuchar y a pensar. Las bibliotecas, entendidas como espacios de pensamiento compartido, diálogo y descubrimiento, se convierten así en el lugar natural donde esta experiencia cobra sentido y profundidad.

· José María Pérez Nieto “El club de los poetas divertidos”

Una velada literaria animada por un coplero que nos va a acercar a la tradición oral y a los autores clásicos de la literatura. Sus poemas y anécdotas nos van a hacer pasar un rato muy divertido.

· Kolumelah “Cuentos de aquí y de allá”

Cuentos de Kipling y de otros autores contemporáneos y relatos procedentes de la literatura oral forman un repertorio ameno y divertido para motivar a que los jóvenes se acerquen a la lectura con la ilusión de una nueva aventura.

· Manuel Ferrero “Cuentos fantásticos para imaginar despacio” y “Cuentos de Maricastaña con sabor a pera”

“Cuentos fantásticos para imaginar despacio”. Desde siempre han existido cuentos de seres fantásticos o mitológicos. La fantasía nace de pensar que existe lo imposible.

“Cuentos de Maricastaña con sabor a pera”, son cuentos tradicionales de toda la vida actualizados a los tiempos de hoy.

· Margarito y Cía. “¡Qué vivan los malos!

¿Qué serían de nuestros cuentos sin esos personajes a los que llamamos “malos”? El Lobo Feroz, el Hombre del Saco, el Tragaldabas, Camuñas… sin ellos el mundo sería muy aburrido.

· Pablo Quijano “Lorca en el cine”

Taller conferencia sobre “Lorca en el cine”. Un repaso de la obra del escritor desde su faceta como actor o como personaje de ficción, así como por los films nacionales e internacionales que se han elaborado sobre sus obras de teatro. Un taller poético, profundo y actual, como la propia obra del poeta.

· Pez Luna Teatro “Hilando cuentos”

Un hilo es un árbol, o un rayo de sol o un campo de trigo… Coser e hilvanar para poner en valor el mundo de la costura, relacionar a la infancia con la riqueza de su labor y despertarles la curiosidad por su uso.

· Veruca “Cuentos bajo sospecha”

Nos adentraremos en el maravilloso mundo del detective de a pie, una aventura en la que seguiremos los pasos de la inspectora Archivalda Delacroix (licencia nº 2.506), torpe pero entrañable, sin método, pero eficaz, sus razonamientos suelen estar llenos de saltos ilógicos y explicaciones peregrinas que, sin embargo, a veces la llevan a la solución. Tres casos llenos de humor narrados por la propia protagonista y divididos en cuatro cuentos.

· Zolopotroko “Campacuento”

Tina tiene una tía que siempre está muy contenta, ella sonríe y ríe mucho. ¿Sabes por qué? Por el campamento de palabras positivas ¿Te quieres apuntar? Solo tienes que coger tu mochila invisible y poner en práctica las recomendaciones de la tía Clementina.