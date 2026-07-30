La Diputación de Palencia da luz verde a la creación de 10 nuevas plazas de Cabo de Bomberos

La Diputación de Palencia continúa con la ampliación del personal al servicio de la prevención y extinción de incendios en la provincia. El Pleno del mes de julio ha aprobado la creación de 10 nuevas plazas que se destinarán a la categoría de “Cabo de Bomberos”.

Con ello, se adapta la estructura de medios personales a la realidad material del servicio: con dos parques de bomberos ya operativos en Aguilar de Campoo y en Saldaña, resulta necesario contar con una estructura jerarquizada para una mejor organización y funcionamiento del servicio. Así, se destinarán cinco de las nuevas plazas a cada uno de estos parques para mejorar la eficiencia de las intervenciones y atención a los siniestros en el menor tiempo de respuesta.

Este esfuerzo sigue la senda marcada por la Institución provincial con un objetivo claro: contar con 54 bomberos profesionales junto con el personal técnico necesario.

Este incremento en la plantilla está respaldado por las grandes inversiones en infraestructuras y medios para la prevención y extinción de incendios. Como ejemplo, la Diputación dispone de dos nuevos parques de bomberos Tipo 2, operativos las 24 horas del día, con salidas en 5 minutos y con un mínimo de 3 intervinientes por turno. A los parques de Aguilar de Campoo y de Saldaña se sumará un tercero en Venta de Baños, alcanzando una inversión conjunta de 8 millones de euros entre las tres infraestructuras. A ello se suman la renovación de la flota y el presupuesto destinado al equipamiento y vestuario.

IMPULSO A LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN. El Pleno también ha aprobado una modificación presupuestaria para dotar de mayores recursos a la Caja Provincial de Cooperación. En concreto, se destinará a las operaciones a largo plazo, con una dotación adicional de 500.000 euros. Esto supone duplicar ampliamente la partida prevista al comienzo del ejercicio, hasta alcanzar los 816.962,52 euros.

La Caja Provincial de Cooperación es un instrumento de la Diputación que permite a las entidades locales de la provincia el acceso a una financiación en condiciones ventajosas, con tipos de interés muy por debajo de los del mercado.

Como ejemplos, permite que los Ayuntamientos puedan financiar la aportación municipal necesaria para ejecutar las obras de los Planes Provinciales, o para costear sus aportaciones a convenios con otras administraciones. También se puede emplear para generar liquidez con la que atender los pagos o a financiar las inversiones de las propias entidades locales.

La Caja Provincial de Cooperación permite liberar a los pequeños municipios de las cargas financieras externas, garantizando que proyectos esenciales no queden paralizados por la falta de liquidez inmediata.

Con estos 500.000 euros adicionales para financiación a largo plazo, la Diputación está preparada para atender las peticiones que lleguen desde las corporaciones locales de manera inmediata. De hecho, a los mayores recursos económicos se suma la reforma del Reglamento de la Caja de Cooperación de julio de 2025, por la que los beneficiarios de estos préstamos reciben los fondos desde el mismo momento de su concertación.

APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SUS POLÍTICAS DE VIVIENDA. El Pleno del mes de junio supuso el punto de partida para una nueva línea de ayudas para financiar obras de urbanización y dotación de servicios asociados a promociones de vivienda pública. Supone una extensión de las actuaciones del Programa de Vivienda HabitaLO Rural que se dotó con un millón de euros.

En la práctica, servirá para que las entidades locales puedan sufragar las obras de adaptación de parcelas para convertirlas en solares aptos para ubicar viviendas de promoción pública. Los acerados o las infraestructuras de servicios deben ser costeados por los Ayuntamientos antes de que se puedan ejecutar los proyectos de vivienda pública. Con esta nueva línea de subvenciones, podrán financiar estos costes de urbanización de parcelas con mayor rapidez para que puedan comenzar antes la edificación de las promociones de vivienda.

Al millón de euros aprobado en el Pleno de junio se suman ahora 656.886,73 euros que proceden de los excedentes del programa de cooperación económica para la conservación, ampliación y gestión de los patrimonios municipales del suelo de la provincia de Palencia.

Así, las cantidades no empleadas por los Ayuntamientos y que han sido reintegradas a la Diputación, tendrán un nuevo destino que comparte el mismo objetivo: facilitar la creación de vivienda en el medio rural.

MOCIONES PRESENTADAS. Finalmente, el Pleno del mes de julio ha debatido dos Mociones. Una de ellas, presentada por el diputado no adscrito Domiciano Curiel, para “impulsar el estudio de viabilidad de la cubierta y transformación multifuncional de la plaza de Toros de Palencia”.

La segunda de ellas, del Grupo Popular, versa sobre “la mejora de las conexiones ferroviarias en la provincia de Palencia y el aprovechamiento de las infraestructuras existentes”, demandando aspectos como la creación de una nueva parada de alta velocidad en la línea Madrid-Burgos en la localidad de Venta de Baños, la recuperación de las dos paradas de AVE en Palencia suprimidas en la línea Gijón-Madrid, o el establecimiento de parada en la provincia de Palencia de los Intercity Salamanca-Zaragoza. La Moción ha sido aprobada por unanimidad, tras incorporar una enmienda consensuada por todos los Grupos Políticos.