La Diputación de Palencia inaugura el carril bici entre Aguilar de Campoo y la playa del embalse con una inversión superior al millón de euros

. La vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente, y el diputado de zona y de Acción Territorial, Urbano Alonso, junto con la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, han inaugurado el nuevo carril bici que conecta la localidad aguilarense con la Playa del Embalse de Aguilar. Esta actuación, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Montaña Palentina, mejora la conexión entre el núcleo urbano y uno de los principales recursos turísticos y de ocio de la zona, favoreciendo una movilidad más sostenible y segura. Las obras, adjudicadas a la empresa Hormigones Sierra, han contado con un presupuesto de 1.039.000 euros.

Uno de los objetivos de esta obra ha sido es unir la localidad de Aguilar de Campoo con el entorno del embalse y su playa, donde su ubican además varios establecimientos hosteleros y el camping municipal, aprovechando el trazado de la carretera provincial PP-2123 en uno de sus márgenes para ampliar la plataforma existente e incluir un carril bici de tres metros de anchura y un carril peatonal de 2 metros de anchura que permita compaginar, con seguridad, el tránsito peatonal y ciclista. Para su ejecución se cuenta con una asistencia técnica en la Dirección de Obra adjudicada a ZENIT INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SLP por un presupuesto de 17.532,90 euros.

Esta apertura del nuevo carril, mejorará sustancialmente la movilidad entre el núcleo urbano y el área de esparcimiento, donde se ubican además varios establecimientos hosteleros y el camping municipal.

María José de la Fuente, vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia, destaca que la intervención “incrementará la seguridad de los usuarios que se desplazan hacia el embalse o vuelven de él”. Asimismo, señala que se trataba de “una petición muy solicitada por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, compartiendo ambas instituciones la necesidad de un proyecto que «garantice la convivencia segura entre peatones y ciclistas”.

OTRAS ACTUACIONES. La localidad de Aguilar de Campoo también ha sido dotada de otra infraestructura ciclista y peatonal desde el casco urbano de Aguilar hasta la localidad de Villaescusa de las Torres. Ejecutada por la UTE ACEINSA CANTABRICO SA Y ACEINSA MOVILIDAD SA y ha contado con un presupuesto final de 242.436,32 euros. El objetivo principal de esta actuación ha sido la adecuación y señalización de un itinerario ciclista que conectará el Centro de Visitantes del Geoparque de Las Loras en Aguilar de Campoo con el Centro de Visitantes de Villaescusa de las Torres (Pomar de Valdivia), finalizando en el entorno de Recuevas, en pleno Parque Natural Montaña Palentina, Monumento Natural de Las Tuerces y el Paisaje Protegido Laberinto de Las Tuerces.