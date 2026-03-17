La Diputación de Palencia apoya la actividad deportiva de los clubes deportivos de la provincia por importe total de 65.000

La Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Deportes, ha publicado dos convocatorias de subvenciones a través de las cuales, los clubes deportivos de la provincia podrán solicitar ayudas orientadas a sufragar los gastos que tengan para su actividad deportiva ordinaria, así como para la organización de actividades extraordinarias en la provincia.

Subvenciones a clubes deportivos para su actividad ordinaria. Podrán ser beneficiarios de esta línea los clubes deportivos con domicilio social en municipios de la provincia de Palencia con menos de 20.000 habitantes, quienes deberán aportar, además de la solicitud, la tarjeta de identificación fiscal o resguardo de haberla solicitado, el registro oficial de la entidad, el presupuesto anual, tanto de ingresos como de gastos, el programa de actividades y un certificado de otras subvenciones recibidas o solicitadas.

La cuantía máxima de cada subvención no podrá superar los 2.200 euros. No se concederán subvenciones a entidades con un presupuesto inferior a 3.000 euros. Para el reparto se tendrá en cuenta el presupuesto de la entidad, la repercusión y ámbito de la competición en la que participa: provincial, autonómica o nacional; el funcionamiento de los clubes en cuanto a la calidad de sus actividades, el nivel de las infraestructuras y gestión de sus propios recursos y la repercusión social e incidencia turística y económica en su localidad.

Subvenciones a clubes deportivos para actividades extraordinarias. También se convocan subvenciones destinadas a la organización de actividades de carácter extraordinario que se celebren entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026 en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.

Esta convocatoria, que al igual que la anterior se tramitará por concurrencia competitiva, tendrá en cuenta el número de participantes previsto en la actividad, la continuidad del evento en función de su número de ediciones y el esfuerzo económico del organizador, así como la calidad de la prueba, el impacto económico y turístico en la población y la repercusión en medios de comunicación y redes sociales.

La cuantía total que se repartirá asciende a 22.000 euros.

En ambos casos las solicitudes deberán presentarse, vía telemática, mediante la sede electrónica de la Diputación de Palencia, quien a través de estas convocatorias pretende, no solo colaborar con los clubes de la provincia, sino fomentar la práctica deportiva de los habitantes de la zona rural y contribuir a dinamizar la actividad de sus municipios.