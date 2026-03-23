La Diputación dispone ya del proyecto del parque de bomberos de Venta de Baños

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presentado esta mañana el proyecto del nuevo parque de bomberos que se construirá en Venta de Baños, una infraestructura estratégica que permitirá culminar el despliegue del modelo provincial de prevención y extinción de incendios profesionalizado y que supondrá una inversión de 3,2 millones de euros financiado íntegramente por la Institución provincial.

Este nuevo parque se suma a los ya construidos en Aguilar de Campo y Saldaña y supone el cumplimiento de un compromiso estratégico de la Institución provincial con la seguridad de la provincia, apostando por un modelo moderno, profesional y adaptado a las necesidades del territorio.

Durante la presentación del proyecto, la presidenta de la Institución ha estado acompañada por el vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y de los diputados del área de Desarrollo Agrario, Medio Ambiente y Protección Civil, Luis Calderón, y del servicio de Protección Civil y Extinción de Incendios, Jesús Tapia.

El nuevo parque se ubicará en una parcela propiedad de la institución en la calle Tren Shangay nº 4, dentro del polígono industrial de Venta de Baños, con una superficie de 6.225 metros cuadrados y en un lugar clave desde el punto de vista de las comunicaciones, lo que permitirá mejorar los tiempos de respuesta en toda la zona sur de la provincia.

El área de actuación del nuevo parque engloba a un total de 91 municipios con una población aproximada de 35.0000 personas e incluye a los polígonos industriales de Villamuriel de Cerrato, Venta de Baños, Paredes de Nava, Dueñas y Magaz.

La importancia de este parque queda de manifiesto con las intervenciones realizadas en esta área de actuación durante el año pasado que sumaron un total de 455. De ellas alrededor de 165 están dentro de la categoría de difíciles: incendios industriales, viviendas, accidentes de tráfico, rescate de personas.

El proyecto presentado hoy ha sido elaborado por el servicio de Arquitectura de la Institución. Se enmarca en el desarrollo del Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León y responde al modelo de parque comarcal tipo 2, que garantiza atención presencial las 24 horas, salida en un máximo de

cinco minutos y una dotación mínima de tres bomberos por turno, al igual que los parques de Aguilar y Saldaña.

La nueva instalación contará con los medios necesarios para su operatividad, incluyendo un vehículo autobomba, otro vehículo adaptado al territorio, equipos de rescate en accidentes de tráfico y material específico en función de las necesidades del área de intervención.

De esta manera, el nuevo parque de Venta de Baños completa una red equilibrada que garantiza cobertura en norte, centro y sur de la provincia, reduciendo los tiempos de intervención y mejorando la atención en emergencias en el medio rural.

Un proyecto arquitectónico singular. El edificio ha sido diseñado para integrarse en su entorno y convertirse en un referente dentro del polígono industrial. Su geometría triangular responde a la confluencia de los viales, configurándose como una pieza singular que refuerza la identidad del espacio.

El complejo contará con una superficie construida de 1.315,80 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, además de una torre de maniobras independiente para la formación práctica de los bomberos.

La planta baja albergará el hangar de vehículos, vestuarios, gimnasio, almacenes y oficinas, mientras que la planta primera incluirá aula de formación, despachos, sala de estar, cocina y dormitorios.

Un modelo provincial ya en marcha: Aguilar y Saldaña. La infraestructura de Venta de Baños se suma a los parques comarcales de Aguilar de Campoo y Saldaña, ya construidos dentro de esta estrategia provincial.

El parque de Aguilar de Campoo, con una inversión cercana a los 2,3 millones de euros, da cobertura a una población aproximada de 10.000 habitantes en la zona norte de la provincia, mientras que el de Saldaña, también con una inversión en torno a los 2,3 millones, extiende su servicio a cerca de 25.000 habitantes de 171 localidades, consolidando un sistema de atención comarcal que mejora la seguridad en el medio rural.

Ambos parques responden al mismo modelo profesional tipo 2 que del de Venta de Baños, con instalaciones modernas, torre de maniobras y espacios diseñados para garantizar la operatividad continua de los equipos de intervención.

Una apuesta decidida por la profesionalización. La construcción de estos tres parques supone un salto cualitativo sin precedentes en la provincia. La Diputación no solo ha impulsado nuevas infraestructuras, sino que está desarrollando una estructura operativa completa basada en personal profesional, con la incorporación progresiva de efectivos y la previsión de alcanzar en torno a 54 bomberos en 2027 distribuidos en los tres parques estratégicos.

En este momento, la plantilla está integrada por 14 profesionales: un suboficial, 6 bomberos en el parque de Aguilar, otros cuatro en el de Saldaña y tres en Palencia, además del jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

Además, la Institución se encuentra en pleno proceso de selección mediante oposición de otros 22 bomberos y un técnico.