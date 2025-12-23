Detenido en Palencia como presunto autor de un delito de Violencia de Género tras atrincherarse en una vivienda

El pasado día 21 de diciembre, agentes de la Policía Nacional, procedieron a la detención de un varón como presunto autor de un delito de Violencia de Género y otro de allanamiento de morada.

La intervención vino motivada por un aviso en la sala operativa CIMACC 091, donde una mujer informaba de que un individuo había allanado su domicilio, y le había agredido tras acceder al mismo, no queriendo marcharse de la vivienda.

Los agentes personados en el domicilio, comprobaron que la víctima ya se encontraba fuera de su casa, y en el interior permanecía este individuo, rompiendo el mobiliario de la misma. Además, los agentes escucharon numerosas amenazas del autor, quien manifestaba su intención de tirarse por la ventana si accedían al interior, negándoles la entrada en todo momento.

Finalmente, la Policía accedió a la vivienda utilizando un ariete ya que el varón se había atrincherado en su interior y había colocado parte del mobiliario detrás de la puerta de entrada a modo de barrera, para evitar con ello la entrada de los policías. Una vez en su interior se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales.

Tras una posterior entrevista de los agentes con la víctima, esta reconoció que había mantenido una relación sentimental durante 3 años con el ahora detenido.

El detenido tenía en vigor antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza, si bien no tenía ninguna prohibición de comunicación con la víctima.

Tras la tramitación de las diligencias pertinentes, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 6 de Palencia, quien dispuso la libertad provisional del autor y acordó cautelarmente medias de protección de la víctima.