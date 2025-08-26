Detenido cuando pretendía estafar a una persona mayor por el método del “Tocomocho”

La Policía Nacional ha conseguido frustrar una estafa al detener a una persona que pretendía mediante engaño apropiarse de la cantidad de 30.000 euros, haciendo creer a la víctima que los 10 cupones de la O.N.C.E. estaban premiados.

El pasado lunes por la mañana se recibe una llamada en la Sala 091, mediante la cual informa un ciudadano que hay una persona de avanzada edad intentando retirar 30000 euros de su cuenta de una entidad bancaria y que quiere comprar con ese dinero unos cupones de la O.N.C.E.

La Comisaría de Policía Nacional establece un dispositivo policial para seguir a la presunta víctima a una cierta distancia, sin infundir sospechas, y localizar a los autores, así, en un un momento dado, ésta se sienta con otro hombre en un banco, siendo el momento cuando los agentes actuantes interceptan a ambos procediendo a la identificación de ambas personas, tratándose del ahora presentado como detenido en unión de la presunta víctima.

Otra patrulla revisa las inmediaciones, localizando un vehículo Peugeot 407, el cual se encuentra a nombre del detenido, con las llaves puestas y arrancado, como si alguien lo hubiese abandonado precipitadamente, encontrándose en su interior dos bolsas de mano anteriormente referidas, conteniendo dentro de ellas los cuatro billetes de 50€ superpuestos a un taco de papeles haciendo parecer que se trata de

La victima manifiesta que momentos antes se encontró con una persona que parecía tener ciertos problemas psicológicos, el cual tenía encima los billetes presuntamente premiados y en un momento determinado, aparece el ahora presentado como detenido ofreciéndole comprar entre los dos dichos billetes premiados por la cantidad de 30.000€, a lo que la víctima accedió acudiendo a su banco para sacar la cantidad y canjearla.

Se intenta localizar por la zona por si apareciese la otra persona, que se hacía pasar por discapacitado, sin resultado, por todo ello y ante los indicios recabados, se procede a la detención y trasladado a dependencias policiales del presunto autor de la estafa.

El engaño consiste en que los autores aprovechando el interés de la víctima por ganar un dinero rápido, venden unos cupones de lotería, en este caso del sorteo de la ONCE, que supuestamente estaban premiados por un dinero inferior al que correspondería el supuesto premio.

Una vez tramitado el atestado correspondiente, se ha puesto a disposición de La Autoridad judicial que ha resuelto su puesta en libertad con cargos.