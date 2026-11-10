El PP desarrollará en Palencia una campaña "cercana" con la presencia de figuras nacionales y regionales

El Partido Popular de Palencia ha presentado su campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una programación de actos y encuentros sectoriales diseñada para estar cerca de los palentinos, escuchar sus preocupaciones y seguir trabajando mano a mano con los distintos colectivos de la provincia.

Bajo el lema “El cambio necesario”, los populares desarrollarán una campaña pegada al territorio, con reuniones y encuentros con los principales sectores económicos, sociales y profesionales de Palencia. Una iniciativa que nace con un objetivo claro: conocer de primera mano sus necesidades, recoger propuestas y trasladar sus demandas a las instituciones nacionales para contribuir al presente y al futuro de la provincia.

La campaña incluirá encuentros con autónomos y empresarios, jubilados y pensionistas, el Colegio Profesional de Abogados, la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad,

COSITAL, representantes del sector primario, del sector de la automoción y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros colectivos y entidades.

El PP quiere poner también en valor la labor de los profesionales, autónomos y empresarios que, desde diferentes ámbitos, sostienen la actividad económica y social de Palencia y resultan fundamentales para generar oportunidades, fijar población y construir el futuro de la provincia. “Escuchar a quienes emprenden, trabajan, invierten y prestan servicios es imprescindible para conocer la realidad del territorio y plantear soluciones ajustadas a sus necesidades”, han destacado.

Desde el Partido Popular destacan que se trata de una campaña cercana, a pie de calle, centrada en las personas, escuchando a quienes mejor conocen la realidad de cada municipio: alcaldes, concejales y todos aquellos palentinos que viven, trabajan y construyen provincia cada día.

Será, además, una campaña en positivo, centrada en las propuestas y las soluciones, en la que el Partido Popular irá desgranando sus compromisos para España y para Palencia en materias fundamentales como la vivienda, la educación, la seguridad, los servicios públicos, las infraestructuras y la conectividad, entre otras cuestiones que condicionan el presente y el futuro de los ciudadanos.

Una campaña que contará también con el respaldo y la participación de representantes nacionales como la portavoz del PP en el Senado, Alicia García; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el eurodiputado Raúl De la Hoz; y consejeros del Partido Popular en Castilla y León; que acompañarán a los candidatos en diferentes actos y encuentros programados durante estos días.

En este sentido, este jueves tendrá lugar un encuentro con autónomos que contará con la participación del vicesecretario nacional de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, para abordar los principales retos y necesidades de los autónomos y empresarios palentinos.

Por su parte, el viernes se celebrará un acto público en el Centro Cultural de Palencia con la presencia del presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

A renglón seguido, desde el PP subrayan que esta campaña representa también una oportunidad para reivindicar el papel que Palencia debe tener en las decisiones que se toman en Madrid. “Una campaña sin enfrentamientos pero sin parar ni un solo minuto de recorrer los barrios y calles de cada municipio palentino”, han asegurado.

“La provincia necesita políticos con capacidad de interlocución, voz propia y compromiso para defender los intereses de su provincia y país, lejos de enfrentamientos y discursos vacíos, unos representantes que trasladen las necesidades y consigan respuestas”, destacan. Consideran que España necesita un Gobierno que se dedique a gobernar, gestionar y resolver los problemas de los ciudadanos, en lugar de alimentar permanentemente la confrontación política.

“Un Gobierno que se ocupe de los autónomos, que apoye a las empresas, que proteja a los mayores, que atienda al medio rural y que trabaje para generar oportunidades”.

“España necesita menos ruido y más gestión, menos confrontación y más soluciones. Los ciudadanos necesitan que sus instituciones estén centradas en resolver sus problemas y no en alimentar debates alejados de sus preocupaciones cotidianas”, señalan desde el Partido Popular.

Asimismo, destacan que el cambio que propone el PP pasa por recuperar la eficacia en la acción de Gobierno, la responsabilidad institucional y la capacidad de llegar a acuerdos para afrontar los grandes desafíos económicos y sociales del país y solo hay una persona capaz de todo ello: Alberto Núñez Feijóo.

Aseguran que la candidatura del PP de Palencia está formada por personas comprometidas con su tierra, conocedoras de su realidad y dispuestas a trabajar desde el primer día para defender sus oportunidades y su futuro.