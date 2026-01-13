Cuatro detenidos en una operación contra el narcotráfico en Palencia y Valladolid

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación Serratura, ha detenido a cuatro hombres de nacionalidad española como supuestos autores de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal. Esta operación se inició a finales de septiembre de 2025, tras detectarse un incremento en la distribución de sustancias estupefacientes en varias de las localidades de la provincia.

Tras meses de investigación, se pudieron localizar diferentes viviendas en las localidades de Palencia y Valladolid, en las que se almacenaba y distribuían diferentes tipos de sustancias estupefacientes, identificando además a cuatro personas como los responsables de estos supuestos delitos. Durante la tarde de ayer lunes 12 de enero, se llevaron a cabo en Palencia tres detenciones y dos registros en viviendas, en las que se localizaron 13 gramos de cocaína 90 gramos de hachís y 270 gramos de marihuana. A primera hora de hoy en la localidad de Valladolid, se efectuó otra detención durante el único registro efectuado, donde se incautaron 160.000 € y 500 gramos de cocaína, que unidos a otros 750 de una fase previa, dieron un total de 1.250 gramos, que hubiera alcanzado un precio de más de 90.000 €.