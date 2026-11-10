Laboral

El Comité de Empresa de Seda Outspan Iberia desconvocada la jornada de huelga

El motivo es que se han producido avances en la negociación del convenio colectivo.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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El Comité de Empresa de Seda Outspan Iberia desconvocada la jornada de huelga | Comité de Empresa

El Comité de Empresa de Seda Outspan Iberia informa de que queda desconvocada la jornada de huelga prevista para el próximo 10 de noviembre, tras haberse producido avances en la negociación del convenio colectivo. Ambas partes continuarán las negociaciones a lo largo de esta semana con el objetivo de acercar posturas y alcanzar un acuerdo satisfactorio para la plantilla.

En un comunicado, el Comité de Empresa "valora este avance y seguirá trabajando para defender los derechos y las reivindicaciones de todos los trabajadores y trabajadoras".

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