La colaboración policial permite la detención en Palencia de un presunto agresor de violencia de género

La colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Palencia ha permitido detener al presunto autor de una agresión de violencia de género en la localidad de Magaz.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del sábado cuando, según el relato de la mujer, durante la cena con su pareja, éste, como consecuencia de un ataque de celos, le cogió el teléfono móvil y le golpeó con él en la cabeza, ocasionándola una brecha.

La víctima pudo huir del lugar y coger el coche, con el que se dirigió hasta Palencia, donde un ciudadano la encontró en la avenida San Telmo y dio aviso al 1-1-2. Hasta el lugar en el que se encontraba la mujer se desplazaron varias patrullas de Policía Local, quienes la socorrieron, recabaron información y solicitaron asistencia sanitaria. Una ambulancia de Sacyl trasladó a la herida al Hospital Río Carrión.

Antes de ser trasladada, la víctima relató los hechos a los agentes, identificó al agresor y advirtió que temía que fuera al domicilio común, en el que se encontraban los hijos de ambos. Inmediatamente, la Policía Local de Palencia se puso en contacto con Guardia Civil para poner en su conocimiento estos hechos.

La Benemérita se movilizó al instante, para acabar deteniendo al presunto agresor, a quien se le imputa un delito de violencia de género.