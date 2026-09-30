La CHD recupera la dinámica fluvial natural del río Pisuerga con la retirada del azud de Mazariegos

La Confederación Hidrográfico del Duero (CHD) ha iniciado hoy los trabajos de desmantelamiento del azud abandonado y carente de mantenimiento de Mazariegos, ubicado sobre el río Pisuerga, en los términos municipales de Geria y Simancas (Valladolid). Se trata de una infraestructura en ruina y sin concesión. El objetivo de la actuación es la protección del dominio público hidráulico (DPH) ya que se pretende liberar al cauce de un obstáculo que impide el libre flujo del agua, energía y sedimentos; aumenta el riesgo de inundación en las márgenes, aguas arriba de su ubicación; y constituye una amenaza para la seguridad de las personas y los bienes debido a su deterioro. La retirada de esta estructura tiene su base legal en la Directiva Marco del Agua, el texto refundido de La ley de Aguas, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, además de estar incorporado como medida en la planificación hidrológica de la cuenca del Duero. Mantener en el cauce una barrera sin uso ni título concesional que lo justifique implica incumplir ese mandato y mantener una situación de peligrosidad y riesgo cierto para las personas y bienes. Con un presupuesto de 1.970.292,35 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, los trabajos contemplan el acondicionamiento de accesos, el desmantelamiento gradual de la estructura, la valorización de los residuos generados y la restauración de las riberas afectadas, además de un seguimiento ambiental continuo durante toda la obra.

Protección del DPH y seguridad

Al carácter obsoleto del azud se suma el estado de la propia obra. La infraestructura, de casi 205 metros de longitud, presenta filtraciones y descalces con algunas partes arruinadas, que evidencian un deterioro y una falta de mantenimiento acusados. Además, la crecida de 2001 provocó un descalce en su estribo izquierdo que obligó a reconstruir un tramo. Ese riesgo de rotura sigue vigente y, de producirse durante una avenida, arrastraría de forma incontrolada tanto la cuña de sedimentos acumulada aguas arriba como los cerca de 12.000 metros cúbicos de hormigón que conforman la estructura, con graves consecuencias aguas abajo. La infraestructura genera, por otra parte, un salto de agua de más de dos metros con una pendiente casi vertical, y un foso de incisión aguas abajo muy profundo, elementos intrínsecamente peligrosos para cualquier persona que se aproxime al cauce. Su eliminación reduce esa peligrosidad y, según acredita el estudio hidrológico-hidráulico del proyecto, disminuye también la superficie inundable y los calados en los episodios de grandes avenidas, mejorando la seguridad de las poblaciones ribereñas situadas aguas arriba. El proyecto cuenta con informe ambiental favorable del órgano competente de la Junta de Castilla y León, que valora positivamente la propuesta de eliminación el azud y concluye que las actuaciones no causarán perjuicio a la integridad de la zona. No se produce coincidencia con ningún elemento de patrimonio cultural que tenga especial protección, especialmente bienes catalogados de interés cultural. Asimismo, los ayuntamientos de Simancas y Geria han mostrado conformidad a los trabajos propuestos, localizándose las actuaciones a desarrollar en el dominio público hidráulico bajo gestión directa de esta Administración hidráulica.

Barrera infranqueable

El azud actúa hoy como una barrera infranqueable para la fauna piscícola, ya que carece de escala para peces y presenta un salto y una pendiente que impiden el remonte. Su retirada restablecerá la continuidad longitudinal, favorecerá a las poblaciones de macroinvertebrados y, al desaparecer el embalsamiento, reducirá la idoneidad del hábitat para las especies exóticas invasoras, cada vez más abundantes en el remanso producido por el azud, en beneficio de las autóctonas. Todo ello adquiere especial relevancia por tratarse de un tramo incluido en la Red Natura 2000 bajo la figura de Zona de Especial Conservación “Riberas del Río Duero y afluentes”, una de cuyas medidas, incluidas en su plan de gestión es precisamente la de mejora de la conectividad. Este azud no es una presa de regulación ni una infraestructura al servicio del abastecimiento o del regadío. Se construyó en 1926 ligado a un antiguo aprovechamiento hidroeléctrico, una fábrica de luz, cuya concesión se encuentra extinguida por caducidad desde 2010, al dejar de utilizarse y haberse cumplido el plazo concesional. Desde entonces, ni el azud ni el edificio de turbinado asociada prestan servicio alguno y presentan un estado de conservación muy deficiente. La actuación en Mazariegos se enmarca en la labor sostenida que esta Confederación Hidrográfica viene desarrollando, para recuperar el buen estado de las masas de agua y liberar los ríos de obstáculos que ya no cumplen función alguna. Retirar una infraestructura en ruina, sin uso y sin concesión implica devolver el río a la sociedad en mejores condiciones de las que hoy presenta, más seguro, más vivo y natural.