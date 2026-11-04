CETECE busca el mejor Roscón de Reyes de Castilla y León

Hay sabores que anuncian la Navidad y recetas que forman parte de nuestra memoria. El Roscón de Reyes es una de ellas: una elaboración que reúne a familias y amigos y que, tras su aroma y su miga esponjosa, encierra horas de trabajo, experiencia y oficio. Con el objetivo de reconocer y poner en valor este saber hacer, el CETECE pone en marcha la segunda edición del concurso «Mejor Roscón de Reyes de Castilla y León». La primera edición del certamen reunió 13 roscones elaborados por profesionales de las diferentes provincias la comunidad, una muestra del talento, la creatividad y la calidad de los obradores de Castilla y León. Para esta segunda convocatoria, CETECE aspira a superar esa cifra y seguir haciendo crecer una iniciativa que quiere consolidarse como una cita de referencia. El concurso se presenta como una oportunidad para que los profesionales compartan su trabajo y den visibilidad al valor de las elaboraciones artesanas. Una forma de reivindicar la tradición y reconocer la dedicación de quienes, año tras año, mantienen viva una de las recetas más emblemáticas de la Navidad. Organizado por CETECE, el certamen cuenta con la colaboración de Lesaffre, Ferneto, Emilio Esteban y ACOR.

Un jurado experto elegirá el mejor roscón

Podrán participar profesionales de la pastelería, repostería, restauración y cocina de Castilla y León, que podrán inscribirse hasta el 13 de noviembre de 2026 en la pagina web del CETECE. El martes 24 de noviembre, las instalaciones de CETECE en Palencia acogerán las elaboraciones que competirán por convertirse en el mejor Roscón de Reyes de la comunidad. Un jurado integrado por expertos en panadería y repostería y en análisis sensorial valorarán los atributos que distinguen a un buen roscón. Presentación, originalidad, ternura, esponjosidad, jugosidad, estructura de la miga y equilibrio de aromas serán los aspectos que diferenciarán al roscón ganador.

Tres premios y una oportunidad para dar a conocer el obrador

El concurso concederá un primer premio de 700 euros, un segundo de 500 euros y un tercero de 300 euros. Más allá de los premios, el certamen busca que el público descubra los nombres, las manos y las historias que hay detrás de los roscones artesanos de Castilla y León, y que reconozca el valor de un oficio que transforma ingredientes en tradición. Con esta segunda edición, CETECE y las empresas colaboradoras, Lesaffre, Ferneto, Emilio Esteban y ACOR, unen esfuerzos para dar a conocer la calidad y la excelencia de los obradores de Castilla y León