Cervera exige a la Junta el arreglo urgente de la CL-626 tras aprobarlo el pleno

El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga ha dado un paso firme para reclamar el arreglo de la CL-626. El pleno municipal ha aprobado por unanimidad la propuesta del Grupo Socialista para exigir a la Junta de Castilla y León una actuación urgente en esta carretera clave para la Montaña Palentina. La decisión responde al mal estado que presenta la vía, especialmente en el tramo entre Cervera y Guardo, que preocupa a vecinos y conductores por el riesgo que supone para su seguridad. La CL-626 conecta municipios como Aguilar de Campoo, Cervera, Guardo y Velilla del Río Carrión, y sirve de eje para la movilidad diaria, el acceso a servicios y la actividad económica de la zona￼.

Desde el Grupo Socialista han subrayado que la aprobación en pleno “refuerza una demanda compartida por toda la Montaña Palentina” y han insistido en que la Junta debe actuar “sin más retrasos”. Además, han denunciado el agravio con otros territorios, recordando que el tramo leonés de esta misma carretera sí ha sido mejorado recientemente, mientras que en Palencia el deterioro sigue avanzando. Los socialistas también han criticado la falta de diálogo por parte del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León con todos los ayuntamientos afectados y reclaman una actuación global que tenga en cuenta a todos los municipios de la comarca. Con esta moción, el Ayuntamiento traslada de forma oficial a la Junta la necesidad de acometer un arreglo integral de la CL-626 en su tramo palentino, con el objetivo de mejorar la seguridad, facilitar las comunicaciones y contribuir al futuro de la Montaña Palentina.