Un centenar de comercios y establecimientos hosteleros convertirán Palencia en el gran escaparate del ocio y las compras con la Showpping Night 2026

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local y con el respaldo de la Mesa de Comercio de la ciudad, ya tiene todo listo para la celebración de la Showpping Night 2026. Este esperado hito comercial y festivo tendrá lugar hoy viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas, transformando el centro histórico y las principales arterias comerciales en un espacio de encuentro, ocio y dinamización económica.

La iniciativa, consolidada como el gran revulsivo del inicio del verano en la capital, busca estrechar lazos entre los palentinos y su comercio de proximidad. Para ello, un total de 97 establecimientos se han sumado a la campaña. Todos ellos contarán con una ampliación de su horario de apertura y lucirán en sus accesos una moqueta roja decorativa e identificativa para dar la bienvenida a los clientes en una atmósfera elegante y festiva.

El pistoletazo de salida de la jornada se dará a las 20:00 horas con la inauguración oficial en los Cuatro Cantones. El arranque correrá a cargo de Smile Danza, que irrumpirá en el corazón de la ciudad para contagiar su energía. Posteriormente, un elenco de 30 bailarines de la formación se dividirá en diferentes grupos para recorrer y llenar de ritmo distintos espacios de la zona comercial.

De forma simultánea, el centro de Palencia se convertirá en un festival itinerante gracias al divertidos pasacalles ‘Granujas a todo ritmo’. Esta agrupación recorrerá los ejes comerciales combinando la frescura de la música en directo con el impacto visual de dos títeres gigantes, garantizando la interacción con el público.

La música en directo y las sesiones de DJ serán uno de los platos fuertes de la noche en establecimientos como Gabán (Colón 31), La Vie en Rose (Colón 43), Y Un Cuerno (Becerro de Bengoa 2), Salsa Rossa (Empedrada 3), o Central Park (Paseo del Salón 9).

Por otro lado, y para disfrutar en familia el Restaurante Maño (La Cestilla 5) instalará hinchables infantiles, donde los más pequeños podrán jugar mientras los adultos disfrutan de la hostelería.

Asimismo, un gran número de establecimientos ofrecerán importantes descuentos y promociones especiales diseñadas en exclusiva para las horas que dura el evento, sirviendo para muchos de ellos como el gran inicio anticipado de la campaña de rebajas de verano con atractivos porcentajes de descuento.

Para aportar un incentivo extra a los consumidores, la velada estará estrechamente vinculada a la tecnología local. Y es que el Ayuntamiento de Palencia activará un Sorteo Extraordinario dotado con 1.000 euros en premios, repartidos en 5 vales de compra de 200 euros cada uno.

Participar será completamente automático y gratuito. Todas aquellas personas que realicen sus compras o consumiciones entre las 20:00 y las 23:59 horas de este viernes utilizando la aplicación móvil oficial de la Cuenta Consumo Palencia en cualquiera de los establecimientos adheridos al programa e inscritos en la Showpping Night, generando una participación electrónica por cada euro gastado, con redondeo de céntimos automático al alza. El sorteo, que se celebrará de forma automática en la aplicación el lunes 29 de junio, determinará qué 5 clientes/as verán ingresados sus 200 euros directamente en su monedero digital de su APP.

A este respecto, la concejala del área de Impulso Económico, Gestión de Fondos Europeos y Otras Administraciones Públicas, Judith Castro, ha puntualizado que "esta campaña supone una oportunidad inmejorable para visibilizar el enorme potencial, la calidad y la cercanía de nuestro tejido comercial y hostelero, transformando por unas horas las calles de Palencia en un gran punto de encuentro donde el ocio y las compras se dan la mano". Asimismo, ha subrayado la importancia del evento como “un acontecimiento clave para potenciar la identidad de Palencia como una ciudad viva, activa y atractiva”.

Por todo ello, Castro ha invitado a vecinos y visitantes a salir a la calle a disfrutar de las actividades programadas al tiempo que se benefician de grandes descuentos y promociones mientras conocen el buen hacer de nuestro comercio local.