Comienzan las obras de rehabilitación de la espadaña de la Iglesia parroquial de la Virgen de la Calle.

Ayer los bomberos tuvieron que intervenir después de que los vecinos alertaran de la rotura de los tensores que sujetan la cornisa de la Iglesia de la Compañía en Palencia de la que se desprendieron varias piedras el verano pasado. Hay que tranquilizar a la ciudadanía recordando que existen unas tablas que sustentan la zona afectada, sobre la que, como ya avisó esta emisora, han vuelto a anidar las cigüeñas.

Pese a que los trabajos estaban previstos que comenzarán el lunes, hoy mismo ha dado comienzo el proyecto de rehabilitación integral la espadaña de la iglesia de la patrona de Palencia. Desde la Diócesis de Palencia informan que la espadaña de la Iglesia de Nuestra Señora de la Calle constituye uno de los elementos más singulares del alzado del templo y del paisaje visual de la capital palentina. Debido a su exposición directa a los agentes atmosféricos, así como al paso del tiempo y a la acción de procesos naturales de degradación, presenta en la actualidad diversas patologías que justifican la necesidad de la intervención proyectada.

- Alteraciones biológicas: En diferentes zonas de la piedra se observa la presencia de colonización biológica, principalmente líquenes, algas y pequeños musgos, especialmente en áreas con mayor retención de humedad o menor exposición directa al sol. Todo ello produce retención de humedad y contribuye progresivamente a la degradación superficial del material pétreo.

- Disgregación superficial de la piedra: En algunos puntos de la sillería se aprecia disgregación granular y pérdida superficial del material pétreo, provocada por procesos de meteorización natural, ciclos de humedad-sequedad y acción del hielo en invierno. Se manifiesta especialmente en la aparición de superficies erosionadas, pérdida de aristas y debilitamiento de los elementos ornamentales.

- Pérdida de volumen en elementos ornamentales: Diversos elementos decorativos presentan pérdidas parciales de material, especialmente en molduras, remates y perfiles ornamentales. En algunos casos estas pérdidas han alterado la geometría original de los elementos.

- Fisuras y pequeñas discontinuidades: Se han detectado fisuras puntuales que, aunque en la mayoría de los casos no comprometen de forma inmediata la estabilidad del conjunto, sí hacen recomendable su consolidación preventiva para evitar evoluciones futuras.

- Riesgo de desprendimiento de pequeñas piezas: En determinados puntos se aprecia la existencia de fragmentos de piedra con escasa adherencia, especialmente en zonas ornamentales o elementos de pequeño tamaño, lo que podría dar lugar a desprendimientos puntuales si no se procede a su consolidación.

- Deficiente protección frente al agua: Las superficies horizontales o ligeramente inclinadas, como cornisas y remates, presentan zonas expuestas a la penetración directa del agua, lo que favorece procesos de filtración y aceleración del deterioro del material pétreo.

ACTUACIONES

La actuación -con una duración aproximada prevista de 5 meses- tiene por objeto la rehabilitación y consolidación de la espadaña de la Iglesia de Nuestra Señora de la Calle. El templo cuenta con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que la intervención se plantea con criterios propios de la restauración del patrimonio histórico, priorizando la conservación de los materiales originales, la mínima intervención necesaria y el respeto a la configuración arquitectónica existente.

Los trabajos previstos tienen como finalidad principal:

- Recuperar la estabilidad y seguridad de los elementos pétreos existentes

- Reconstruir los volúmenes y perfiles deteriorados de los elementos ornamentales.

- Consolidar la fábrica de piedra y evitar procesos de degradación futura

- Mejorar la protección frente al agua y a la acción directa de la intemperie.

- Restituir la unidad estética y la dignificación del conjunto de la espadaña.

Para ello se plantea una intervención centrada en trabajos de restauración de cantería, incluyendo limpieza especializada de los paramentos pétreos, reintegración volumétrica de pérdidas de material, cosido estructural de elementos fisurados, restauración de pináculos ornamentales y protección de las superficies horizontales o inclinadas más expuestas mediante sistemas tradicionales de impermeabilización a base de láminas de plomo.

Asimismo, se actuará sobre determinados elementos asociados, como las cubiertas adyacentes al perímetro de la espadaña, con el fin de asegurar el correcto comportamiento del conjunto frente a la evacuación del agua de lluvia.

La intervención se ejecutará utilizando materiales compatibles con los originales, tales como piedra natural de características similares a la existente, morteros de cal natural y sistemas de consolidación específicos para patrimonio histórico. Del mismo modo, se emplearán técnicas de restauración que permitan reconocer la intervención sin alterar la lectura histórica del monumento, garantizando la reversibilidad en la medida de lo posible.

El resultado final de la actuación permitirá mejorar el estado de conservación de la espadaña, asegurar la estabilidad de sus piezas de piedra y recuperar adecuadamente los volúmenes ornamentales deteriorados, contribuyendo a la puesta en valor y dignificación del conjunto monumental del templo.