La Diputación de Palencia impulsa el IV Congreso Internacional de Economía Plateada para convertir a la provincia en referente de innovación y envejecimiento activo

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presentado esta mañana en el Palacio Provincial el IV Congreso Internacional de Economía Plateada, que se celebrará el próximo 16 de octubre en el Centro Cultural Provincial. En el acto ha estado acompañada por Iñaki Ortega, doctor en Economía y director general de LLYC; Ángel Barrera Nieto, presidente del Comité Organizador y director de Adiper; y Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE.

La Diputación de Palencia promueve esta cuarta edición de un congreso que se ha consolidado como uno de los principales foros de reflexión y análisis sobre el envejecimiento de la población, sus desafíos y las oportunidades económicas y sociales que genera. La cita reunirá a profesionales, entidades especializadas, administraciones públicas, empresas y agentes sociales con el objetivo de

compartir experiencias, impulsar soluciones innovadoras y fomentar espacios de colaboración que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

La celebración de este encuentro permitirá reforzar el posicionamiento de Palencia como un territorio comprometido con la innovación en los cuidados, la promoción de la autonomía personal, la vida independiente y la construcción de comunidades más inclusivas, cuidadoras y adaptadas a las necesidades de una sociedad cada vez más longeva. Además de su relevancia social, el congreso tendrá una importante repercusión económica para la provincia, generando actividad en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios, al tiempo que atraerá a profesionales y expertos procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional.

Asimismo, el encuentro contribuirá a fortalecer la cooperación entre entidades públicas y privadas, impulsar nuevas oportunidades vinculadas a la economía plateada y sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de afrontar el envejecimiento no solo como un desafío demográfico, sino también como una oportunidad para el desarrollo, la innovación y la creación de empleo.

Un reto demográfico convertido en oportunidad. La edad media de la población palentina alcanza ya los 48,6 años, una de las más elevadas del país Actualmente, cerca de tres de cada diez palentinos tienen más de 65 años. Y las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística indican que, en 2039, las personas mayores de 65 años representarán aproximadamente el 36 % de nuestra población. Además, por cada cien menores de 16 años habrá alrededor de cuatrocientas personas mayores de 64 años en nuestra provincia.

En este contexto, el IV Congreso Internacional de Economía Plateada aspira a convertirse en un punto de encuentro imprescindible para reflexionar sobre las transformaciones derivadas del envejecimiento de la población, compartir buenas prácticas y promover iniciativas que permitan aprovechar todo el potencial de una sociedad más longeva.

¿Qué es la Economía Plateada? La Economía Plateada, también conocida como Silver Economy, engloba el conjunto de actividades económicas, productos, servicios e iniciativas orientadas a responder a las necesidades y oportunidades que surgen del envejecimiento de la población.

Este concepto plantea una visión positiva de la longevidad, entendiendo el envejecimiento no únicamente como un reto demográfico, sino también como una oportunidad para impulsar la innovación, generar empleo, promover nuevos modelos de atención y cuidados, favorecer la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

La Economía Plateada abarca sectores tan diversos como la salud, los cuidados de larga duración, la tecnología asistencial, la vivienda adaptada, la movilidad, el turismo sénior, la formación permanente, el ocio o los servicios financieros especializados.

Su desarrollo resulta especialmente relevante en territorios como la provincia de Palencia, donde el envejecimiento de la población constituye uno de los principales desafíos demográficos. En este sentido, la economía plateada se presenta como una herramienta capaz de generar actividad económica, fijar población, crear empleo y reforzar los servicios de proximidad, contribuyendo al desarrollo sostenible de los municipios y a la cohesión territorial.