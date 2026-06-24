Crystal Fighters se suma al cartel de las próximas fiestas de San Antolín de Palencia

La banda británica Crystal Fighters conocida por su vibrante energía y su singular fusión de la música electrónica con sonidos tradicionales, hará que el parque del Salón de Palencia se llene de baile y buen ambiente desde el primer tema el próximo domingo, 30 de agosto. Un concierto, según ha anunciado esta mañana el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, que se sumará al cartel musical de las Ferias y Fiestas de San Antolín de la ciudad junto a los ya confirmados de Ovy on the Drums (28 de agosto), Leire Martínez (29 de agosto) y Luz Casal (2 de septiembre).

Desde su irrupción en la escena independiente, la banda británica ha logrado consolidarse como el grupo de festivales por excelencia, llevando sus enérgicas y emotivas actuaciones por todo el mundo. Con su música, que combina las melodías contagiosas del pop británico, la electrónica expansiva y una épica que los hace únicos, se ha convertido en una banda sonora imprescindible de las últimas dos décadas. Con un repertorio que ha dejado huella en la música alternativa, Crystal Fighters es en la actualidad una de las propuestas más icónicas del circuito internacional. ‘Love Natural’, ‘Turn Up The Love’, ‘Plage’, ‘Follow’ y ‘Love Is All I Got’, son cinco de sus canciones más conocidas.