El censo electoral en Palencia para las elecciones generales es de 137.466 personas

(ICAL) El censo electoral de Castilla y León para las elecciones general del 29 de noviembre crece un 1,1 por ciento respecto a los comicios de 2023, hasta los 2.106.438 electores, debido al aumento de los españoles residentes en el extranjero inscritos en las nueve provincias. Este colectivo suma 25.908 personas y compensa la pérdida de 3.206 electores residentes en la Comunidad, de acuerdo con los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a los comicios del próximo 29 de noviembre.

El censo exterior pasa de 161.553 a 187.461 personas, un incremento del 16 por ciento. Por el contrario, el número de electores residentes en Castilla y León desciende un 0,2 por ciento, desde los 1.922.183 de julio de 2023 hasta los 1.918.977 de la nueva convocatoria. La suma de ambos grupos deja un saldo de 22.702 electores más, informa Ical.

Valladolid concentra el mayor censo total, con 440.219 personas, seguida de León, con 425.983; Salamanca, con 304.762; Burgos, con 300.630; Zamora, con 162.251; Palencia, con 137.466; Ávila, con 136.598; Segovia, con 121.460, y Soria, con 77.069.

El electorado total aumenta en seis provincias. Valladolid encabeza el crecimiento porcentual, con un 2,05 por ciento, seguida de Soria, con un 1,72; Segovia, con un 1,68; Burgos, con un 1,43; Salamanca, con un 1,42, y León, con un 0,72. En cambio, descendió en Zamora, un 0,46 por ciento; Palencia, un 0,13, y Ávila, un 0,05.

Censo exterior

Los electores residentes en el extranjero aumentan en las nueve provincias. Soria registra el mayor incremento porcentual, con un 24,02 por ciento, seguida de Valladolid, con un 20,40, y Burgos, con un 18,60. Los avances alcanzaron el 16,29 por ciento en Palencia; el 15,67 en Zamora; el 15,64 en Salamanca; el 14,73 en Ávila; el 14,62 en Segovia, y el 13,23 en León.

León reune el mayor número de inscritos en el exterior, con 55.080, seguida de Salamanca, con 36.586; Zamora, con 24.104; Burgos, con 22.373; Valladolid, con 17.741; Ávila, con 9.602; Soria, con 9.060; Palencia, con 8.737, y Segovia, con 4.178.

Argentina es el principal país de residencia de este electorado, con 65.801 personas vinculadas a las circunscripciones de Castilla y León, el 35,1 por ciento del censo exterior. Le siguen Francia, con 23.744; Cuba, con 10.207; Alemania, con 9.859; México, con 9.365, y Estados Unidos, con 9.257.

Descenso de residentes

El censo de residentes retrocede con respecto a las anteriores elecciones de 2023 en seis provincias. Zamora anota la mayor reducción, tanto en términos absolutos como relativos, con 4.012 electores menos y una caída del 2,82 por ciento, hasta los 138.147. Le siguen, por descenso porcentual, Palencia, con un 1,08 por ciento menos, hasta los 128.729; Ávila, con un 1,02, hasta los 126.996; León, con un 0,90, hasta los 370.903; Soria, con un 0,66, hasta los 68.009, y Salamanca, con un 0,26, hasta los 268.176.

Por el contrario, Valladolid gana 5.832 electores residentes, un 1,40 por ciento, hasta los 422.478. Segovia incorpora 1.473, un 1,27 por ciento, hasta los 117.282, mientras que Burgos suma 720, un 0,26 por ciento, hasta los 278.257.

Nuevos electores

Un total de 68.394 jóvenes residentes en Castilla y León podrán participar por primera vez en unas elecciones generales por haber cumplido 18 años desde la convocatoria del 23 de julio de 2023.

Valladolid concentra el mayor número, con 16.694, seguida de León, con 11.817; Burgos, con 10.633; Salamanca, con 9.493; Segovia, con 4.623; Ávila, con 4.546; Palencia, con 4.213; Zamora, con 3.954, y Soria, con 2.421.

Por edades, la franja de 60 a 64 años reune el mayor número de electores residentes, con 184.047, seguida de la de 55 a 59 años, con 179.106, y la de 50 a 54, con 174.381. Las personas de 50 años o más representan el 63,2 por ciento del censo residente y las de 65 años o más, el 35,2 por ciento.

En las próximas elecciones del 29 de noviembre tienen derecho a voto 982.257 mujeres y 936.720 hombres, por lo que las féminas representan el 51,2 por ciento del electorado.

Consulta del censo

El INE fijó del 12 al 19 de octubre el plazo de consulta del censo electoral y presentación de reclamaciones. Los residentes en España podrán comprobar sus datos en los ayuntamientos y las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, mientras que los inscritos en el extranjero podrán hacerlo en las oficinas consulares. La consulta también estará disponible en la sede electrónica del INE mediante el sistema Cl@ve.

El organismo anunció el envío de las tarjetas censales a partir del 2 de noviembre y recordó que los electores residentes en el extranjero podrán votar sin solicitud previa. El periodo habilitado para depositar el voto en urna en los centros de votación en el exterior abarcará del 21 al 26 de noviembre.

En el conjunto de España, el censo alcanzó los 38.728.356 electores, un 3,36 por ciento más que en 2023. De ellos, 35.958.711 residían en el país y 2.769.645 en el extranjero. Además, 1.615.127 jóvenes residentes podrán participar por primera vez en unas elecciones generales.