Castora Herz publica ‘A la entrada de Palencia’ mezclando reguetón con una jota palentina

Castora Herz presenta ‘A la entrada de Palencia’, el último single antes de la publicación de su esperado primer álbum de larga duración, Cien años de Castora. El artista, dj y productor palentino se apoya en la poderosa voz de María Alba (El Naán) para sorprender con este tema que fusiona jota y reguetón. La canción llega este viernes 6 de febrero como cierre del recorrido de adelantos del disco y coincide con la recta final de la campaña de crowdfunding puesta en marcha para hacer posible el lanzamiento de este LP, que verá la luz en el sello fundado por Castora: Samain Music.

“A la entrada de Palencia” es una pieza de sonido cálido y envolvente en la que la tradición castellana se mueve con naturalidad dentro del pulso de la música actual. Sobre una base de reguetón que aporta un groove constante y físico, la estructura de la jota mantiene el carácter circular y ceremonial propio de la música popular, generando un equilibrio entre pista de baile y plaza de pueblo.

La producción de Castora Herz es elegante y orgánica: los elementos electrónicos no dominan, sino que respiran, dejando espacio a la voz y al ritmo tradicional. A mitad de la canción, un break hipnótico y tribal rompe con la delicadeza inicial y refuerza la dimensión ritual del tema, donde lo sensual del reguetón, convive con lo colectivo y lo emocional de la jota.

La inconfundible voz de María Alba, integrante de El Naán, actúa como ancla sensorial de la pieza. Su interpretación conserva la aspereza, el pulso y la humanidad del canto tradicional, generando una fuerte sensación de arraigo y comunidad incluso dentro de un contexto de música urbana. La voz no se impone sobre la base, sino que camina con ella, marcando territorio.

El tema transmite una sensación de movimiento compartido y avance colectivo, donde lo ancestral no aparece como recuerdo, sino como energía activa. Una canción capaz de funcionar tanto en un club como en un contexto performativo o en una escucha íntima, conectando cuerpo, memoria y presente.

Con este lanzamiento, Castora Herz cierra la etapa de adelantos y deja preparado el terreno para la publicación completa de Cien años de Castora, un trabajo que entiende la tradición como materia viva y la música como espacio de encuentro entre pasado y presente.

CIEN AÑOS DE CASTORA

“A la entrada de Palencia” forma parte de Cien años de Castora, el primer álbum de larga duración de Castora Herz, grabado y producido íntegramente en Ampudia (Palencia). El disco toma la memoria, el territorio y la cultura popular de Castilla y León como punto de partida para una reinterpretación contemporánea desde la folktrónica, entendida como un espacio de encuentro entre la música de raíz y los lenguajes actuales.

El proyecto nace como un homenaje a Castora Hernández Raposo, abuela del artista, nacida en 1925 en la Tierra de Campos, y se amplía hacia un reconocimiento colectivo a todas esas personas anónimas que han sostenido la identidad cultural de los territorios a través de las canciones, los saberes y las tradiciones transmitidas de generación en generación. El álbum es también el resultado de un proceso de regreso personal y artístico tras más de una década fuera de Castilla.

Compuesto por 15 cortes y con una amplia red de colaboraciones, como Delameseta, Cristina Len, Maria Alba, Diego Baeza o la poeta Maria Sotelo, Cien años de Castora propone una lectura actual de la tradición desde la experimentación, la comunidad y la celebración compartida. Su desarrollo está siendo posible gracias a una campaña de crowdfunding actualmente activa en goteo.org, que refuerza el carácter colectivo del proyecto y permite implicar al público en el proceso de creación del disco, cuyo lanzamiento está previsto para 2026 en la casa de discos Samain Music.