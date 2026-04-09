Casi dos toneladas de “latas” solidarias salen de Palencia con destino al Hospital de Lunsar de Sierra Leona

“Danos la lata” es el nombre de la campaña solidaria puesta en marcha por Juan Ciudad ONGD, la entidad de San Juan de Dios dedicada a la Cooperación Internacional, en el Centro Asistencial San Juan de Dios en Palencia con el objetivo de recoger alimentos no perecederos y aportaciones económicas, destinadas a comprar más productos, y que se ha desarrollado durante las últimas semanas.

Los alimentos, más de dos toneladas (1988 kg. de alimentos y 147 kg de productos de aseo) entre lo recogido en los Centros de San Juan de Dios de Palencia y Valladolid, serán enviados en el contenedor de Ayuda Humanitaria de Juan Ciudad ONGD al Hospital de Lunsar de Sierra Leona. Además, se ha recaudado cerca de 2.500 euros que serán destinados a la compra de más productos con el mismo destino.

El Hospital de Lunsar de la Orden de San Juan de Dios atiende a una población de aproximadamente 60.000 personas, la mayoría en situación de pobreza.

La zona sufre una elevada incidencia de malaria, malnutrición y enfermedades infecciosas que afectan sobre todo a menores de 5 años y en el caso de las mujeres existen serios riegos tanto en los embarazos como en el parto.

Este Hospital cuenta con menos de 140 trabajadores y únicamente con dos médicos y ofrece atención ambulatoria, de emergencia, maternidad, pediatría y salud comunitaria.

La falta de recursos en muchos de los países donde San Juan de Dios está presente hace necesario el envío periódico de contenedores con ayuda humanitaria para paliar las necesidades más básicas. Por eso, San Juan de Dios lanza esta campaña cada año. "Danos la Lata" es una iniciativa que respalda el compromiso solidario de la Institución y con la que pretende concienciar sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo. Cada lata de comida donada representa un acto de generosidad y esperanza y puede marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas.

En esta campaña se han implicado trabajadores, voluntariado y personas usuarias del Centro de Palencia, pero además ha contado con muchos más apoyos a nivel individual y por parte de entidades deportivas y centros sociales y educativos.

En concreto en Palencia se ha contado con la implicación directa y activa del CEAS José María Fernández Nieto, Gadis S.A., La Pastoral de La Salle, IES Victorio Macho, Club Rugby Palencia, Club Natación Palencia, Club Deportivo Maristas, Club Baloncesto Villamuriel, Club Deportivo La Salle, Club Deportivo Balopal Balonmano Palencia, Club Deportivo San Telmo.

Y en Aguilar de Campoo se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento, Gullón, La Caixa, Salud Mental Aguilar, Colegio San Gregorio, Fundación Santa María La Real, Cepa Pisuerga, Centro Tecnológico del Patrimonio, Centro de Día de Mayores de Aguilar y Centro de Día de Mayores de Barruelo de Santullán.