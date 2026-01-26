Carrechiquilla, al límite: Miguel Ángel Blanco denuncia el abandono de la Junta tras visitarlo

El candidato del Partido Socialista de Palencia a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Blanco, ha denunciado la situación “límite” que atraviesa el Colegio Público de Educación Especial Carrechiquilla tras visitarlo y reunirse con su director. Blanco advierte que el centro se mantiene “gracias al esfuerzo de sus trabajadores” y no por el respaldo de la Junta de Castilla y León. El colegio atiende actualmente a 74 alumnos cuando fue diseñado para 50, lo que ha obligado a habilitar aulas improvisadas y a eliminar servicios básicos. Entre los recortes más graves está la eliminación de la fisioterapia, la hidroterapia y parte de las actividades complementarias. “No es una decisión educativa, es una consecuencia directa de la falta de recursos”, explica Blanco. La situación del personal es uno de los aspectos más preocupantes. Según el candidato socialista, hay trabajadores agotados y bajas de personal laboral que no se cubren.

El centro no cuenta con una orientadora fija ni con terapeuta ocupacional y solo dispone de dos enfermeras que realizan turnos de 12 horas. Blanco denuncia también que las carencias materiales son constantes. Falta personal de limpieza, no hay jardinero ni cocineras suficientes y la cocina, que prepara unas 125 comidas diarias, podría tener que dejar de funcionar después de Carnaval, según su director. “Es inadmisible que un colegio público llegue a esta situación por el abandono de la Junta”, denuncia. El candidato socialista pone el foco en problemas que afectan directamente al día a día del alumnado. Un ejemplo es que siguen a la espera de la autorización para la compra de tablets, una herramienta esencial para niños que no pueden comunicarse verbalmente. Para Blanco, todas estas situaciones tienen un origen común: la falta de respuesta de la Junta de Castilla y León a los problemas que el centro ya ha denunciado. “Lo grave no es solo la falta de recursos, sino que la Junta conoce la situación y no actúa”, insiste. El candidato socialista subraya que el problema va más allá de un solo centro y apunta a la ausencia de un marco normativo autonómico. “Castilla y León no tiene una normativa específica de educación especial. No hay un marco que regule de forma clara los recursos, el personal, la atención sanitaria, las residencias o la coordinación entre administraciones”. En este sentido, Blanco contrasta la situación con la de otras comunidades autónomas. “El País Vasco cuenta desde hace años con una normativa propia, Madrid ha regulado el funcionamiento de las residencias educativas y Cantabria ha iniciado el desarrollo de su marco normativo”, explica. “Es necesario crear una normativa y garantizar una coordinación real entre los centros de Educación Especial, Sanidad y Servicios Sociales”, concluye Miguel Ángel Blanco.