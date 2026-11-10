El Campus de Palencia pone en valor a sus investigadores en el evento ‘Palencia, Tierra de Ciencia’, el jueves 12 de noviembre

El Campus de la Universidad de Valladolid en Palencia, coincidiendo con la Semana de la Ciencia, se ha propuesto dar a conocer a toda la ciudadanía palentina el talento científico local de una manera cercana, amena y accesible a todos los públicos. “Palencia, Tierra de Ciencia" es el proyecto de divulgación científica que, con este objetivo, ha puesto en marcha entre el 5 y el 15 de noviembre, de la mano de dos colaboradores especializados en la comunicación, desde diferentes ámbitos: el medio de comunicación local Palencia en la Red y la publicación digital especializada en periodismo científico, The Conversation.

Para la vicerrectora del Campus de Palencia, María Tejedor, “el impacto de la universidad se mide, en gran medida, por su proyección internacional, pero no debemos perder de vista el impacto local". Una proyección que es mérito de la labor científica de los profesores e investigadores de los diferentes centros. “El campus de Palencia cuenta con grandes investigadores. La provincia merece conocer qué se hace en el Campus", añade el director de Área de Comunicación y Transferencia, Juan José Mediavilla.

UNA FIESTA DE LA CIENCIA, EN EL CENTRO CULTURAL PROVINCIAL

Los eventos presenciales que promueve The Conversation son conocidos entre las principales universidades españolas. Gracias al Campus de Palencia y al Grupo Invierte, The Conversation llega a Palencia por primera vez para conducir el programa del encuentro ‘Palencia, Tierra de Ciencia’, una fiesta de la divulgación científica que da el protagonismo que se merece a los proyectos científicos que salen del Campus de La Yutera, además de otras iniciativas locales.

El encuentro tendrá lugar el jueves día 12 en el Centro Cultural Provincial a partir de las 17:00 horas (con apertura de puertas a las 16:30 h.) y tendrá como actividad protagonista las presentaciones breves, dinámicas y cercanas a cargo de un total de 10 científicos del Campus de Palencia: Jorge Poveda Arias, David Orden Martín, Manuel Rodríguez Nogales, Iván Sambade Baquerín, Elena Partesotti, Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro, Rosario Fernández Pérez, Belén Calvo Rodríguez, Olaya Mediavilla Santos y Soledad Fernández Sahagún. Sus intervenciones pondrán sobre la mesa temas científicos y sociales a través de títulos tan sugerentes como «El mundial de fútbol y una cata de vinos: las matemáticas como herramienta de análisis», «¿Se pueden cultivar Boletus? Para empezar, necesitamos una jara», «No tires la caca de los bichos: ¿para qué usamos los excrementos de los insectos?», «Los jardines terapéuticos, árboles que evitan la violencia», «Mejor en compañía. Otras formas de hacer empresa situando a la persona en el centro», «Los hombres lobo», «Sal de fiesta y bebe vino. Esta noche no te van a multar», «¿A quién reclamo si vivimos un accidente de tren?», «La capacidad que tenemos para cambiar. Nuestro cerebro aprende a cualquier edad» y «Un instrumento musical que todo el mundo puede tocar con el cuerpo», que acercarán al público investigaciones sobre matemáticas, micología, biotecnología, botánica, economía social, nuevas masculinidades, enología, contratación pública, neurociencia y música.

Además, el programa incluye una experiencia de neurociencia en vivo titulada “¿Decide el cerebro o el corazón?", en colaboración con Sociograph Marketing Science, y las intervenciones de los centros tecnológicos palentinos CETECE e ITAGRA.

Como colofón, la jornada concluirá con la intervención de Carlos Briones, considerado uno de los mejores divulgadores del país, que conversará con Lorena Sánchez, periodista científica de The Conversation España.

Carlos Briones es licenciado en Ciencias Químicas y doctor en Ciencias, investigador del CSIC y coordinador del Grupo de Evolución Molecular, Mundo RNA y Biosensores del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA). Su trabajo se centra en el origen y la evolución de la vida, la genética de los virus RNA y el desarrollo de biosensores, entre otras líneas de investigación. Ha participado en 25 proyectos científicos, dirigido diez de ellos y es coautor de más de 120 publicaciones, además de coinventor de diez patentes y modelos de utilidad. Forma parte de diversos organismos científicos nacionales e internacionales y coordina iniciativas del CSIC relacionadas con el origen de la vida. Compagina su labor investigadora con una intensa actividad de divulgación científica, con varios libros publicados.

El acceso al evento es libre hasta completar aforo.

COMUNICAR LA CIENCIA PALENTINA

En paralelo, el Campus de la UVa en Palencia, de la mano de los medios Palencia en la Red y The Conversation, está publicando vídeos en Instagram y YouTube Shorts protagonizados por investigadores e investigadoras del Campus de La Yutera, en los que, de manera cercana y en tan solo un minuto, explican algunas de las múltiples líneas de investigación que se trabajan desde Palencia.

Con ese mismo objetivo, y en el marco de este proyecto de divulgación, el Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible (iuFOR) organiza, junto con el Campus de Palencia, un taller de Comunicación Científica el jueves 12 en horario de 12:00 a 14:00 horas en el Salón de Grados del Campus, impartido por el equipo de The Conversation España y dirigido a toda la comunidad universitaria.

Un evento que está coorganizado por el Campus de Palencia, The Conversation y Palencia en la Red, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, el Ayuntamiento de Palencia, el Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible (iuFOR) y los centros tecnológicos CETECE e Itagra.ct.