La campaña especial de vigilancia de los VMP en Palencia deja 57 denuncias

La Policía Local de Palencia destaca la mejoría del comportamiento por parte de los conductores de vehículos de movilidad personal (VMP) tras finalizar la campaña especial de vigilancia y control de estos vehículos. A lo largo de la pasada semana, los agentes detectaron un total de 57 infracciones, que son un 32% menos que las registradas la anterior campaña, desarrollada en el mes de marzo.

En cuanto al tipo de denuncias registradas, sin duda, la infracción más habitual es la de circular por las aceras o zonas peatonales, representando un 78% del total. El resto de denuncias se refieren a transportar a pasajeros en el VMP, conducir haciendo uso del teléfono móvil o auriculares y no respetar la luz roja de un semáforo.

Tras analizar los datos, la Policía Local considera que la reducción del número de denuncias se debe a una mayor concienciación de la normativa que deben cumplir estos conductores, apoyada en la continua observancia por parte de los agentes. Si bien, aunque los datos son positivos, los agentes seguirán velando por el cumplimiento de la normativa de este tipo de vehículos en la vía pública durante el resto del año.