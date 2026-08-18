Barry B, el artista sorpresa del Sonorama Ribera 2026, sustituirá a Ovy On The Drums en las fiestas de San Antolín

El músico arandino, Barry B, sustituirá al productor musical colombiano Ovy On The Drums en la apertura del cartel de conciertos de las próximas fiestas de San Antolín. La actuación programada para el viernes, 28 de agosto, ha sido cancelada según el promotor por “circunstancias de agenda y logísticas que le impiden realizar los shows planificados en España con fecha posterior al 3 de agosto, durante el resto de la temporada de verano 2026”.

“Con un estilo único que fusiona rap, electrónica y sonidos alternativos, Barry B se ha consolidado en tiempo record como una de las voces más personales del panorama actual. Tras conquistar la plaza del Trigo, el emblemático escenario urbano del Sonorama Ribera 2026 como el primer artista sorpresa, tendremos la oportunidad de disfrutar de su música en Palencia”, ha señalado el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, al tiempo que se ha mostrado convencido al señalar que “se convertirá en uno de los momentos destacados de los sanantolines”.

BIOGRAFÍA: Barry B se enamoró de la música como un hooligan y desde sus días en Aranda de Duero (Burgos) fue construyendo su personalidad artística entre bandas locales y experiencias que marcaron su filosofía. Tras experimentar en 2019 con sonidos frescos, encontró finalmente su camino en el rock, asentando la personalidad que hoy define su propuesta y estilo.

En 2024 lanzó su álbum debut ‘’CHATO’’ con Universal Music, combinando vanguardia y raíces. Este álbum incluyó su tan sonada colaboración con Carolina Durante en ‘Yo pensaba que me había tocado Dios’, que ya se ha convertido en un himno. Aquí emprendió una gira con un directo potente que lo hizo destacar en el panorama nacional, posicionándolo como una de las voces más magnéticas de su generación.

A finales de 2025 presentó su EP ‘’INFANCIA MAL CALIBRADA’’, con letras desgarradoras, dando inicio a su ‘Infancia Mal Calibrada Tour’. Arrancó con tres Rivieras en Madrid agotadas, donde ha llevado su directo a otro nivel, mostrando una ambición escénica y artística innegable. En enero de 2026 ha arrancado una nueva gira de salas en España, México y UK, con una acogida excepcional y recintos prácticamente agotados. A lo largo de 2026, el proyecto continuará su recorrido en festivales y seguirá su expansión internacional.

Barry B ya se encuentra preparando su siguiente proyecto, que llegará tras la gira de IMC y abrirá un nuevo capítulo en su trayectoria. Inaugurará una nueva gira en 2027 bcon “The Barry B Show 2027” con el 23 de enero de 2027 en el Movistar Arena Madrid y el 8 de enero de 2027 en el Sant Jordi Club de Barcelona.

Respecto al directo, el show de Barry B se basa en energía, honestidad, una fuerte conexión emocional, e irradia una sensación de felicidad que envuelve al público. Se presenta con banda completa, ofreciendo arreglos en vivo que reinterpretan su catálogo y le dan solidez como artista de directo. Su espectáculo se percibe como una experiencia intensa, con una identidad rock reforzada por su puesta en escena.