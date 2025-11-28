El Ayuntamiento pone en conocimiento de la Fiscalía los trabajos de LANTANIA en el Camino Viejo de Husillos por considerar que pudieran constituir un delito de desobediencia

El Ayuntamiento de Palencia ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Palencia los trabajos que viene desarrollando la empresa LANTANIA S.A.U. en el Camino Viejo de Husillos por considerar que pudieran constituir un delito de desobediencia.

Desde la Concejalía de Urbanismo se ha dado traslado de las actuaciones realizadas por parte del consistorio referentes a las sanciones interpuestas a la empresa por haber incurrido en una infracción administrativa muy grave en materia de ruido tipificada en la normativa autonómica.

Tras las mediciones sonométricas correspondientes realizadas a lo largo de diversos días por las obras de la plataforma de la línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, tramo Palencia-Palencia Norte, y tras las denuncias formuladas por la Policía Local al vulnerar la prohibición de desarrollar cualquier actividad ruidosa en horario nocturno, desde Urbanismo se considera que estos hechos y circunstancias pudieran ser constitutivos de un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556.1 del Código Penal, por lo que se ponen en conocimiento de la Fiscalía para que obre en consecuencia.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se ha anunciado también la resolución de la Concejalía-Delegada de Urbanismo, Agenda Urbana, Medio Ambiente, Obras y Movilidad por la que se inicia el procedimiento sancionador frente a LANTANIA a la vista de las denuncias formuladas por la Policía Local.

La empresa constructora ha incumplido con la normativa a la realización de cualquier actividad ruidosa en horario nocturno, incurriendo en una infracción administrativa muy grave cuyas multas pudieran estar comprendidas entre los 12.001 euros hasta los 300.000.

A la vista de las actuaciones realizadas, el concejal responsable de Urbanismo, Álvaro Bilbao, han resuelto incoar de oficio procedimiento sancionador por el incumplimiento de la sanción accesoria de prohibición definitiva del desarrollo de cualquier actividad ruidosa en el tramo horario comprendido entre las 22:00 horas y las 08:00 horas en la obra de construcción de la citada plataforma de la línea de Alta Velocidad. En este sentido se considera que la multa que pudiera corresponder alcanza los 228.000 euros, la cual ya ha sido notificada a la empresa, otorgándola un plazo de quince días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes.